18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +4
$ 67.68р
76.07р
14:16 13.11.2018
Расширенный поиск

Общество
13.11.2018 13:08
Печать

«Левада-центр»: Каждый четвёртый россиянин до сих пор не пользуется Интернетом, но доля «уклонистов» падает

Каждый четвёртый россиянин (24%) никогда не пользуется Интернетом, сообщает «Левада-центр» в рамках своего традиционного опроса россиян о компьютерной грамотности. Ещё 19% россиян пользуются Интернетом от одного до нескольких раз в неделю. При этом ежедневными пользователями Всемирной паутины себя назвали 57% участников социологического исследования.

Стоит отметить, что зависимость населения от Сети растёт, как ускоряется и динамика этого роста. Три года назад регулярными пользователями себя называл 41% россиян. В 2016-м таковых было 44%. В 2017-м — уже 49%. 

Вместе с тем количество граждан, незнакомых с Интернетом вовсе, за 3 года сократилось. В 2015 году спокойно жил без Сети каждый третий гражданин (30%).

Самой активной возрастной группой среди тех, кто сидит в Интернете каждый день, является молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет. 90% этой аудитории не расстается с Интернетом. И этот показатель практически не менялся за три года. В возрасте до 39 лет сегодня регулярно живут в Сети 83%. Три года назад зависимость лиц среднего возраста была существенно ниже – 58%.

Растёт ежедневное присутствие в Интернете и тех, кому не исполнилось 54 лет. С 34% в 2015 году до 60% сегодня. Втрое за это же время выросло и количество пожилых граждан, которые не расстаются с детищем своего сверстника «отца Интернета» Винтона Грея Серфа. 25% пенсионеров России из тех, кто пользуется Интернетом, делает это каждый день. В 2015 году таких было всего 9%.

Опрос был проведен методом личного интервью в середине октября в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ, среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше. 

АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Директор центра Лев Гудков ранее выражал несогласие с этим решением, в том числе в интервью «Фонтанке».

Ранее Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров рассказала, что каждый четвертый россиянин боится публиковать фото и видео в Интернете из-за серии уголовных дел за репосты. Принять участие в нашем голосовании по этой теме вы можете в официальном паблике «Фонтанки» во «ВКонтакте»

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Группа компаний «ЦДС»
13.11.2018 13:36

Еще один банк аккредитовал строящийся ЖК «Полюстрово» от ЦДС

«Райффайзенбанк», входящий в десятку крупнейших банков России, аккредитовал строящийся жилой комплекс ЦДС «Полюстрово».
Владимир Александров/ фото представлено компанией Аэрофлот
13.11.2018 13:08

Юридическая служба Аэрофлота вошла в международный рейтинг издания The Legal 500

Команда инхаус-юристов Аэрофлота под руководством заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова включена в международный список влиятельных и инновационных корпоративных юридических служб в России.
Pixabay
13.11.2018 12:26

Профсоюз реставраторов и Управление Министерства культуры РФ по СЗФО сохранят культурное наследие

Общероссийский профсоюз работников реставрационной сферы и территориальное Управление Министерства культуры РФ по СЗФО подписали соглашение о сотрудничестве.
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
13.11.2018 11:00

А вы верите в чудеса?

В эти новогодние праздники настоящим чудом станет ТРК «Питер Радуга».
ГК "КВС"
12.11.2018 17:31

Семейные квартиры от КВС

Для покупки двухкомнатной квартиры в ЖК «Кирилл и Дарья» причины не нужны. Особенно хорошо в такой квартире будет семьям.
ГК «Эталон»
12.11.2018 17:04

Первый бетон залит в фундамент ЖК Botanica от «Эталон ЛенСпецСМУ»

12 ноября 2018 года на строительной площадке жилого комплекса бизнес-класса Botanica, который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Петроградском районе Санкт-Петербурга, состоялась торжественная церемония заливки первого бетона
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.11.2018 16:43

Банк «Санкт-Петербург» создал собственный удостоверяющий центр

Банк «Санкт-Петербург» получил аккредитацию Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской федерации на создание собственного удостоверяющего центра.
Магазин "Кей"
12.11.2018 15:07

Игровые клавиатуры. Рейтинг КЕЙ

КЕЙ подготовил обзор 5-ти интересных моделей клавиатур для игр.
Фото: Алексей Рожнов
12.11.2018 10:00

«Счастливый взгляд» и Universal Pictures приглашают в новогоднюю сказку

Сеть оптик «Счастливый взгляд» запускает творческий конкурс «Всей семьей в Лапландию»*.
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
11.11.2018 11:00

Новогодняя ярмарка «Города тысячи чудес» - уникальные подарки любимым

Где найти уникальные Новогодние подарки для родных и близких? На ярмарке «Города тысячи чудес» в ТРК «Питер Радуга». Изделия ручной работы, авторские сувениры и гастрономические изыски удивят даже самых искушенных покупателей.
LEGENDA Intelligent Development
09.11.2018 16:54

Еще одна международная награда в копилке LEGENDA

Второй год подряд проекты LEGENDA получают награды международной премии в области недвижимости European Property Awards. В этом году высочайшей оценки удостоился проект «LEGENDA Героев»
ПАО «Группа ЛСР»
09.11.2018 15:50

Новый банк-партнер «Группы ЛСР» присоединился к программе «Военная ипотека»

«Группа ЛСР» обновила список банков-партнеров, работающих по программе «Военная ипотека». Теперь военнослужащие могут приобрести квартиру по данной программе, воспользовавшись услугами Промсвязьбанка.