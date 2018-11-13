«Левада-центр»: Каждый четвёртый россиянин до сих пор не пользуется Интернетом, но доля «уклонистов» падает

Каждый четвёртый россиянин (24%) никогда не пользуется Интернетом, сообщает «Левада-центр» в рамках своего традиционного опроса россиян о компьютерной грамотности. Ещё 19% россиян пользуются Интернетом от одного до нескольких раз в неделю. При этом ежедневными пользователями Всемирной паутины себя назвали 57% участников социологического исследования.

Стоит отметить, что зависимость населения от Сети растёт, как ускоряется и динамика этого роста. Три года назад регулярными пользователями себя называл 41% россиян. В 2016-м таковых было 44%. В 2017-м — уже 49%.

Вместе с тем количество граждан, незнакомых с Интернетом вовсе, за 3 года сократилось. В 2015 году спокойно жил без Сети каждый третий гражданин (30%).

Самой активной возрастной группой среди тех, кто сидит в Интернете каждый день, является молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет. 90% этой аудитории не расстается с Интернетом. И этот показатель практически не менялся за три года. В возрасте до 39 лет сегодня регулярно живут в Сети 83%. Три года назад зависимость лиц среднего возраста была существенно ниже – 58%.

Растёт ежедневное присутствие в Интернете и тех, кому не исполнилось 54 лет. С 34% в 2015 году до 60% сегодня. Втрое за это же время выросло и количество пожилых граждан, которые не расстаются с детищем своего сверстника «отца Интернета» Винтона Грея Серфа. 25% пенсионеров России из тех, кто пользуется Интернетом, делает это каждый день. В 2015 году таких было всего 9%.

Опрос был проведен методом личного интервью в середине октября в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ, среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше.

АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Директор центра Лев Гудков ранее выражал несогласие с этим решением, в том числе в интервью «Фонтанке».

Ранее Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров рассказала, что каждый четвертый россиянин боится публиковать фото и видео в Интернете из-за серии уголовных дел за репосты. Принять участие в нашем голосовании по этой теме вы можете в официальном паблике «Фонтанки» во «ВКонтакте».