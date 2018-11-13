В Минобороны рассказали о восстановлении «Адмирала Кузнецова» после аварии
Крейсер «Адмирал Кузнецов» не получил серьезных повреждений во время аварии с краном. Ремонтные работы в мурманском плавучем доке выполнены полностью. Об этом 13 ноября заявил замминистра обороны Алексей Криворучко.
«В период с 17 сентября по 30 октября 2018 года в полном объеме были выполнены плановые доковые работы на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске», — цитирует военного чиновника РБК со ссылкой на ТАСС.
Криворучко также отметил, что на корабле планируется модернизировать электроэнергетическую систему, радиотехническое вооружение и средства ПВО. Также обновят средства, обеспечивающие эксплуатацию авиационного крыла крейсера.
Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов подтвердил информацию о том, что авария с плавучим доком не повлияет на сроки ремонта «Адмирала Кузнецова». Ранее в ОСК заявили о подготовке иска к «Роснефти». Ремонтный завод, на котором произошло ЧП, принадлежит нефтяной компании.
Справка:
Затопление плавучего дока ПД-50 произошло в ходе плановых ремонтных работ крейсера «Адмирал Кузнецов» в Мурманске 30 октября. По версии следствия, к ЧП привело «нарушение правил технической эксплуатации». СМИ писали, что причиной происшествия мог стать перебой в подаче электроэнергии, из-за чего цистерны плавдока переполнились, и он резко ушел под воду. На авианосец упал башенный кран.
Пострадали пять человек. Четырёх работников удалось извлечь из воды. С признаками обморожения они были доставлены в медицинское учреждение. Один человек считается пропавшим без вести. Следственный комитет возбудил в связи с произошедшим уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).