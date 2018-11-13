В Минобороны рассказали о восстановлении «Адмирала Кузнецова» после аварии

Крейсер «Адмирал Кузнецов» не получил серьезных повреждений во время аварии с краном. Ремонтные работы в мурманском плавучем доке выполнены полностью. Об этом 13 ноября заявил замминистра обороны Алексей Криворучко.

«В период с 17 сентября по 30 октября 2018 года в полном объеме были выполнены плановые доковые работы на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске», — цитирует военного чиновника РБК со ссылкой на ТАСС.

Криворучко также отметил, что на корабле планируется модернизировать электроэнергетическую систему, радиотехническое вооружение и средства ПВО. Также обновят средства, обеспечивающие эксплуатацию авиационного крыла крейсера.

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов подтвердил информацию о том, что авария с плавучим доком не повлияет на сроки ремонта «Адмирала Кузнецова». Ранее в ОСК заявили о подготовке иска к «Роснефти». Ремонтный завод, на котором произошло ЧП, принадлежит нефтяной компании.