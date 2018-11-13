На Невском выставили скелет ёлки. Включить новогоднее настроение мешает дождь

Искусственную ёлку установили перед зданием Гостиного двора 13 ноября. «Выросшее» под дождём пластиковое дерево пока особого энтузиазма у петербуржцев не вызывает.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Как сообщил фотограф «Фонтанки», увенчанный звездой конус выставили перед торговым центром около десяти утра. Уже к полудню он заметно прибавил в пушистости, но «проплешины» ещё заметны. Рабочие обещают, что дерево обрастёт иголками в ближайшее время – запас искусственных веток имеется.

Также в скором времени должна появиться подсветка. Подключать её собираются, как только закончится дождь, который с утра поливает Северную столицу. Судя по прогнозу погоды, добавить ощущение праздника смогут только поздним вечером: в ближайшие часы вероятность осадков стопроцентная.

Новогодняя атрибутика начала появляться в Петербурге ещё с октября. Пионером стал гипермаркет, установивший елку с игрушками к Хеллоуину. Гирляндами постепенно подсвечивают центральную часть города. Большую часть украшений вывешивают обычно к началу зимы.