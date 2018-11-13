В Петербурге обыскивают офисы управляющей компании «ФЦ ГЦКС» и квартиры руководителей. Коммунальщиков заподозрили в мошенничестве

Спустя несколько месяцев после инициированной прокуратурой Красносельского района проверки оперативники экономической полиции Петербурга пришли с обысками в квартиру генерального директора ООО «Финансовый центр ГЦКС» и в офисы компании. «Фонтанка» выяснила, с какой суммы началось процессуальное обвинение следствия, сколько сотен миллионов предприятие должно ГУП «ТЭК» и что может произойти к вечеру.

По данным «Фонтанки», с утра 13 ноября в двух офисах компании «ФЦ ГЦКС», под управлением которой находится 112 домов в Красном Селе, проходят обыски. Вместе с оперативниками Управления экономической безопасности полицейского главка в главном офисе компании на проспекте Ленина находится её директор Дмитрий Федоров. Квартиру Федорова обыскали до прихода правоохранителей на его рабочее место. Кроме жилища директора полицейские заглянули к трем сотрудникам компании, которые на данный момент доставлены в управление МВД Красносельского района. Как стало известно нашему изданию, одним из инициаторов проверки и последующих сегодня мероприятий является прокуратура Красносельского района, куда изначально граждане направляли свои заявления.

По версии следствия, несколько руководителей управляющей компании ООО «ФЦ ГЦКС», используя подконтрольные юридические лица, похитили не менее 1 млн рублей. Эти деньги собрали за поставку тепла от ГУП «ТЭК» с жителей домов, находящихся в управлении компании. По данным фактам возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере».

В августе 2018 года «Фонтанка» сообщала об интересе правоохранительных органов к двойным квитанциям, что в течение трех месяцев приходили жителям домов, находящихся под управлением «ФЦ ГЦКС».

Отметим, что «ФЦ ГЦКС» — один из самых стабильных неплательщиков ГУП «ТЭК». Управляющая компания год не оплачивала тепло и задолжала поставщику ресурсов более 170 млн рублей. В результате отчаявшийся «ТЭК», чтобы остановить рост задолженности, начал переходить с жителями «ФЦ ГЦКС» на прямые договоры поставки тепла.

Примечательно, что те дома, которыми управляет ООО «ФЦ ГЦКС», ранее обслуживались компанией с похожим названием «ГЦКС». В 2016 году «ГЦКС», владельцем которой вплоть до 10 декабря 2015 года был Владимир Ахматшин, Арбитражный суд признал банкротом с долгом 500 млн рублей перед тем же ГУП «ТЭК СПб». Владельцем «ФЦ ГЦКС» является его сын Александр. В управляющей компании не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

По данным «Фонтанки», не исключено, что генеральный директор Федоров может быть задержан к вечеру 13 ноября. До него «Фонтанка» не дозвонилась – он не снял трубку.