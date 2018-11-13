Анатолий Аксаков: Изъятия «спящих» вкладов в бюджет не будет точно до 2019 года

Громкую идею изъятия «спящих» банковских вкладов лоббируют не «друзья президента», и новая экспроприация невозможна, - уверен глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Но с оговоркой - пока есть Конституция.

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)

Инициатива по изъятию забытых банковских вкладов россиян в пользу государства рассматривается профильным комитетом Государственной думы по финансовым рынкам. Глава комитета Анатолий Аксаков ранее рассказал, что помимо этой инициативы депутаты изучат возможность использования «средств номинальных держателей ценных бумаг и тех участников акционерных обществ, которые себя никак не проявляют».

В интервью «Фонтанке» господин Аксаков категорически отказался назвать имена лоббистов новых инициатив по наполнению казны, но заверил, что «друзья Путина» здесь ни при чём, а россиянам переживать не стоит, так как их пока защищают Конституция и занятость депутатов «более актуальными вопросами». Однако парламентарий согласился, что термин «экспроприация» в данном случае вполне допустим.

Анатолий Аксаков//Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

- Анатолий Геннадьевич, кто автор этого смелого предложения?

– Я не скажу. Вы же начнёте им звонить.

- Конечно.

– Интересантов много. Могу сказать так: авторы – экспертное сообщество.

- Коллеги в Думе рады революционным идеям экспертов, есть поддержка?

– Пока нет. Предложение ведь поступило ко мне, в мой комитет. Я его пока положил под сукно, поскольку сейчас есть более актуальные вопросы, которые беспокоят нас. Завершается год, надо успеть рассмотреть много других законодательных инициатив. Но я для себя составил план, что буду рассматривать эти предложения в первом квартале 2019 года. К тому времени я соберу мнения других представителей экспертного, банковского сообщества. Могу сказать, что такие инициативы мне приносят не первый раз. С таким всех отправляют в мой комитет по финансовому рынку. Мы – профильная структура. На моей памяти с такими предложениями приходили уже 3 – 4 раза (Анатолий Аксаков работает депутатом Госдумы с 1999 года. – Прим. ред.). Но у нас пока есть Конституция, которая говорит о незыблемости прав собственности, то есть вкладами могут распоряжаться только собственники, их владельцы либо наследники. Думаю, что и это предложение постигнет такая же судьба.

- Кто обычно с такими предложениями приходит? Это ведь какие-нибудь леваки, коммунисты, социалисты?

– Да нет… И от банковского сообщества тоже приходили ранее.

- Какой механизм передачи денег предлагается на этот раз?

– А я ещё даже и не смотрел, что они там принесли. Говорю же – не до этого сейчас. Но у меня у самого есть другой вариант решения вопроса по таким вкладам. Как-то специально информировать потенциальных владельцев этих средств. Но тут всё упирается в вопрос о персональных данных и банковской тайне. К тому же затраты на поиск собственников будут в разы больше, чем сами суммы забытых накоплений. Там ведь есть вклады и по 50 – 100 рублей. А затраты будут измеряться тысячами.

- Это ещё советские вклады?

– Да, начиная с советского периода, когда вклады были на сберкнижках. Сегодня это банки-правопреемники.

- И какие цифры набираются в сумме? Какую информацию вам дают «анонимные эксперты»?

– Самые разные цифры у них. Одни говорят, что это 50 – 60 млрд рублей суммарно. Некоторые говорят, что это около 200 млрд рублей. Есть и те, кто насчитал ещё больше. Но точную цифру я назвать не могу.

- «Спящий вклад» – это что? Какими параметрами он обладает?

– Это когда срок вклада истёк, и потом 10 лет никто за ним не обращался и никаких операция по нему не проводил.

- Люди остро реагируют на такие заявления – «изъятия спящих вкладов в бюджет». Завтра "спящим вкладом" объявят содержимое банковских сейфовых ячеек, за продление аренды которых не заплатили в срок, и – привет.

– Нет. Это совсем другая песня. Ваши средства в банковских ячейках не имеют никакого отношения к "спящим вкладам". И вообще всю эту новость, я бы сказал, несколько перекрутили. Подали так, что государство чуть ли не хочет наложить лапу на все вклады населения.

- А оно хочет?

– Нет, конечно.

- А почему люди так нервничают, как вы думаете? Разве виновато не государство, которое повышает налоги и отказывает пенсионерам в пенсии?

– Не знаю. Наверное, каждый реагирует в меру своей испорченности.

- Если до изъятий дойдёт, владелец потом сможет забрать свои деньги обратно? Вспомнил, нашёлся, а деньги забрали в бюджет.

– Конечно, сможет. И через 20 лет, и через 30, и через 50. У нас собственность незыблема, если банк не канул в лету. По закону вы можете прийти за вкладом, на который у вас есть право, хоть через 100 лет.

- Но пока ты молчишь, государство может пустить эти деньги в работу?

– Нет. Государство такого права не имеет. Деньги же не на государственных счетах, а на частных. Авторы инициативы хотят этот вопрос решить.

- И по идее, такой же вопрос стоит по теме ценных бумаг и долей тех участников акционерных обществ, «которые себя никак не проявляют».

– А это другая инициатива. У нас есть владельцы ценных бумаг, которые не получают дивиденды. Это про тех, кто в период ваучерной приватизации вложился в ценные бумаги предприятий, а потом про это благополучно забыл. Человеку по закону положены дивиденды, а он и не в курсе.

- То есть вы не забрать хотите, а отдать?

– Как раз сообщить гражданину, что он может забрать своё. Но это совсем новая тема. Она требует погружения. Тема очень интересная. Но мы ответим на это вместе с ответом на инициативу по банковским вкладам.

- Почему государство ищет нестандартные пути наполнения бюджета?

– А эти инициативы негосударственные. Абсолютно частная история. К государственным мужам отношения не имеет. Если бы это было государство, то был бы законопроект от Минфина, а его нет.

- У нас есть такие мужи, которые вроде как и не государственные, но деньги они выкачивают именно государственные.

– Мы обязаны рассматривать все инициативы. Это наша закреплённая законом обязанность.

- Если бы не геополитические авантюры, надо было бы искать новые источники доходов для государства?

– У государства сегодня профицитный бюджет! 2 триллиона профицита заложено на будущий год в бюджет. И всё это для выполнения социальных обязательств.

- То есть зря народ зашептался про национализацию сразу после юбилея Октябрьской революции? Совпадение?

– Кстати, да! Ест тут какой-то символизм. Помните про «экспроприацию экспроприаторов»? Но в данном случае ведь получается экспроприация не экспроприаторов. Ведь речь, скорее, про неимущих граждан. А они к классу экспроприаторов, которых предлагалось 100 лет назад экспроприировать, никак не относятся.

- То есть история про то, как раздевают не буржуев, а пролетариев?

– Возможно, про пролетариев, да. Про пенсионеров. Но деньгами этих пролетариев, поскольку это «спящие деньги», пользуются сейчас банки, – как я понимаю. Это же кредитный ресурс.

- Инициативы по изъятию вкладов не ускорят отток капитала из страны?

– Поскольку мы собираемся отклонить такую инициативу, хотя я не Бог и не могу говорить за все 100% коллег, то меня это не смущает.

- Само обсуждение этой инициативы не несёт негатив?

– Несёт! И поэтому надо дезавуировать первоначальную подачу. В том числе, с помощью «Фонтанки».

- А Кремль это поддержать не может? Не получится, как с НДС? Сначала повысили, а потом Путин поручил Медведеву «проанализировать налоговую нагрузку на граждан».

– НДС я не занимался. А про принцип принятия решения… Мы же пока ничего не делаем. И я говорю, что не поддержим.

- Вам завтра позвонит Владимир Путин и скажет, что поддержать надо. Что будете делать?

– Если мне завтра позвонит Владимир Путин и скажет, что это хорошая инициатива и её нужно поддержать, я могу сегодня сказать, что я поддерживать её не буду. У нас же демократия. (Смеётся. – Прим. ред.) У меня же может быть своя точка зрения. Кстати, я голосовал против повышения НДС.

- Ну, вы же оппозиционер у нас. (Анатолий Аксаков входит во фракцию «Справедливая Россия». – Прим. ред.)

– (Долгая пауза) ...Всё правильно, да…

- А если без вас, оппозиционера, решат, что нужно всё-таки изымать "спящие вклады" в казну, то можно ли это сделать без согласования с региональными парламентами?

– Безусловно, будут спрашивать всех. Но я всё же верю, что сначала будет обсуждение. Я бы сказал, неширокое. А потом будет отрицательное решение. И до регионов не дойдёт. Имена авторов вы узнаете, только если они сами захотят этого.

- Да нам бы хотя бы понять, есть ли там «друзья президента». У них с продвижением их инициатив обычно всё хорошо.

– Тех, кто обратился ко мне, стопроцентно нельзя причислять к друзьям Владимира Путина. Можете быть уверены, что ситуация будет развиваться именно так, как я вам рассказал.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»