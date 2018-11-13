«Роскосмос» может потерять крупного клиента из-за недоверия ФСБ к американскому Интернету от OneWeb

Крупнейший заказ может потерять «Роскосмос» из-за того, что Федеральная служба безопасности выступает за ограничение работы в РФ американского проекта OneWeb, в рамках которого планируется обеспечить всю планету широкополосным спутниковым Интернетом.

О трудностях госкорпорации пишет 13 ноября «Коммерсантъ». По данным газеты, контракт на запуск спутников с помощью 21 ракеты-носителя «Союз» «Роскосмос» и OneWeb заключили еще в 2015 году. В рамках договора в 2019 – 2021 годах запланированы пуски с космодромов Байконур (Казахстан), Восточный (Россия) и Куру (Французская Гвиана). Контракт стоит почти миллиард долларов.

В конце октября 2018-го стало известно, что ФСБ считает высокоскоростной спутниковый Интернет от OneWeb угрозой национальной безопасности. По мнению чекистов, гарантии, что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества, носят декларативный характер и не могут быть достоверно проверены российской стороной. Американская компания ответила на это, что не будет контролировать свой совместный проект с Роскосмосом. Тем не менее в данный момент запуск спутников OneWeb с Байконура и Восточного поставлен под вопрос, говорят неофициально высокопоставленные федеральные чиновники.

Позиция службы госбезопасности может лишить «Роскосмос» еще одного крупного контракта, на ракеты «Протон». Договор, который только предполагалось заключить с OneWeb, дал бы Центру Хруничева не только загрузку на два с половиной года, но и от 300 до 800 миллионов долларов прибыли.

По информации «Коммерсанта», окончательное решение о судьбе OneWeb в России может быть принято руководством страны до конца года.