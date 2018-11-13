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Спорт
13.11.2018 12:16
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За СКА сыграл первый хоккеист в КХЛ, родившийся в XXI веке. Его называют будущей суперзвездой

17-летний нападающий хоккейного клуба СКА Василий Подколзин стал первым игроком в истории КХЛ, родившимся в 21-м веке. Юный хоккеист дебютировал накануне, сыграв против екатеринбургского «Автомобилиста» (5:2).

– Тяжело описать свои эмоции, – прокомментировал свой дебют Подколзин. – В принципе, они положительные, если бы не пропущенные голы в концовке... Но для первого раза, думаю, неплохо. Мне 17 лет, я дебютировал в КХЛ – это большое достижение. Перед выходом на лед тренеры сначала сказали разогреваться, затем успокоиться. Говорил Никите Гусеву: «Гусь, у меня ноги трясутся, не могу!» Он сказал, чтобы я два раза выдохнул — и все пройдет. Вроде помогло.

На момент дебюта форварду было 17 лет, 4 месяца и 19 дней. В матче с «Автомобилистом» он вышел в трех сменах, проведя на площадке в общей сложности 2 минуты и 7 секунд. Главный тренер СКА Илья Воробьев положительно оценил игру Подколзина.

– Конечно, он нервничал, ребята помогали ему, – заявил Воробьев. – Перед игрой говорил ему, чтобы просто наслаждался обстановкой, ситуацией. Он очень хороший парень, был несколько раз на тренировках у нас. Вы знаете, как по своему возрасту играет – он там лучший. Его немножко потряхивало, но он молодец. Дебют с Гусевым и Дацюком – незабываемое в жизни.

Василий Подколзин родился 24 июня 2001 года в Москве. Начал заниматься хоккеем в 4 года. Тренировался в школах «Марьино», «Белые Медведи» и «Витязь». В 2018 году перешел из «Витязя» в систему СКА. Участник ЮЧМ-2018, лучший бомбардир и снайпер Кубка Глинки/Гретцки – 2018 – одного из самых престижных турниров для юниоров. Капитан юниорской сборной России. На взрослом уровне успел провести шесть матчей, выступая в Высшей хоккейной лиге за «СКА-Неву». Забил один гол при среднем игровом времени 13 минут.

По версии авторитетного американского телеканала TSN, Василий Подколзин занимает четвертое место в списке самых перспективных хоккеистов мира, которые могут быть выбраны на драфте новичков НХЛ в 2019 году.

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