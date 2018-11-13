18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +4
$ 67.68р
76.07р
14:16 13.11.2018
Расширенный поиск

Город
13.11.2018 12:33
Печать

Смольный снес базу стройматериалов на Канонерском острове, автосервис в Приморском районе и торговый павильон на Васильевском острове

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга снес незаконную базу стройматериалов на Канонерском острове. Как сообщили 13 ноября в ведомстве, участок площадью около 12 тыс. кв. м использовался для хранения песка и гравия, также на нем размещались деревянные бытовки, ангар и офисное строение.

Ранее город сдал участок ООО «СУ 211-Бетон» под временный растворобетонный узел, но компания обанкротилась в 2016 году, что повлекло расторжение договора аренды.

Также сотрудники ККИ демонтировали автосервис на улице Шаврова, 20. Договор на аренду участка с ООО «Альянс-Автосервис» был расторгнут летом 2017 года. Однако на нем продолжил работать шиномонтаж в здании площадью 323 кв. м, а другая часть территории использовалась под парковку.

Смольный снес базу стройматериалов на Канонерском острове, автосервис в Приморском районе и торговый павильон на Васильевском острове

Такая же участь постигла торговый павильон напротив дома 48 по Наличной улице. Строение площадью 380 кв. м принадлежало ЗАО «Иннпромсервис-Инвест», с которой город расторг договор в августе 2018 года. Однако предприниматели добровольно освободить территорию отказались.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Группа компаний «ЦДС»
13.11.2018 13:36

Еще один банк аккредитовал строящийся ЖК «Полюстрово» от ЦДС

«Райффайзенбанк», входящий в десятку крупнейших банков России, аккредитовал строящийся жилой комплекс ЦДС «Полюстрово».
Владимир Александров/ фото представлено компанией Аэрофлот
13.11.2018 13:08

Юридическая служба Аэрофлота вошла в международный рейтинг издания The Legal 500

Команда инхаус-юристов Аэрофлота под руководством заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова включена в международный список влиятельных и инновационных корпоративных юридических служб в России.
Pixabay
13.11.2018 12:26

Профсоюз реставраторов и Управление Министерства культуры РФ по СЗФО сохранят культурное наследие

Общероссийский профсоюз работников реставрационной сферы и территориальное Управление Министерства культуры РФ по СЗФО подписали соглашение о сотрудничестве.
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
13.11.2018 11:00

А вы верите в чудеса?

В эти новогодние праздники настоящим чудом станет ТРК «Питер Радуга».
ГК "КВС"
12.11.2018 17:31

Семейные квартиры от КВС

Для покупки двухкомнатной квартиры в ЖК «Кирилл и Дарья» причины не нужны. Особенно хорошо в такой квартире будет семьям.
ГК «Эталон»
12.11.2018 17:04

Первый бетон залит в фундамент ЖК Botanica от «Эталон ЛенСпецСМУ»

12 ноября 2018 года на строительной площадке жилого комплекса бизнес-класса Botanica, который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Петроградском районе Санкт-Петербурга, состоялась торжественная церемония заливки первого бетона
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.11.2018 16:43

Банк «Санкт-Петербург» создал собственный удостоверяющий центр

Банк «Санкт-Петербург» получил аккредитацию Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской федерации на создание собственного удостоверяющего центра.
Магазин "Кей"
12.11.2018 15:07

Игровые клавиатуры. Рейтинг КЕЙ

КЕЙ подготовил обзор 5-ти интересных моделей клавиатур для игр.
Фото: Алексей Рожнов
12.11.2018 10:00

«Счастливый взгляд» и Universal Pictures приглашают в новогоднюю сказку

Сеть оптик «Счастливый взгляд» запускает творческий конкурс «Всей семьей в Лапландию»*.
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
11.11.2018 11:00

Новогодняя ярмарка «Города тысячи чудес» - уникальные подарки любимым

Где найти уникальные Новогодние подарки для родных и близких? На ярмарке «Города тысячи чудес» в ТРК «Питер Радуга». Изделия ручной работы, авторские сувениры и гастрономические изыски удивят даже самых искушенных покупателей.
LEGENDA Intelligent Development
09.11.2018 16:54

Еще одна международная награда в копилке LEGENDA

Второй год подряд проекты LEGENDA получают награды международной премии в области недвижимости European Property Awards. В этом году высочайшей оценки удостоился проект «LEGENDA Героев»
ПАО «Группа ЛСР»
09.11.2018 15:50

Новый банк-партнер «Группы ЛСР» присоединился к программе «Военная ипотека»

«Группа ЛСР» обновила список банков-партнеров, работающих по программе «Военная ипотека». Теперь военнослужащие могут приобрести квартиру по данной программе, воспользовавшись услугами Промсвязьбанка.