Смольный снес базу стройматериалов на Канонерском острове, автосервис в Приморском районе и торговый павильон на Васильевском острове

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга снес незаконную базу стройматериалов на Канонерском острове. Как сообщили 13 ноября в ведомстве, участок площадью около 12 тыс. кв. м использовался для хранения песка и гравия, также на нем размещались деревянные бытовки, ангар и офисное строение.

Ранее город сдал участок ООО «СУ 211-Бетон» под временный растворобетонный узел, но компания обанкротилась в 2016 году, что повлекло расторжение договора аренды.

Также сотрудники ККИ демонтировали автосервис на улице Шаврова, 20. Договор на аренду участка с ООО «Альянс-Автосервис» был расторгнут летом 2017 года. Однако на нем продолжил работать шиномонтаж в здании площадью 323 кв. м, а другая часть территории использовалась под парковку.

Такая же участь постигла торговый павильон напротив дома 48 по Наличной улице. Строение площадью 380 кв. м принадлежало ЗАО «Иннпромсервис-Инвест», с которой город расторг договор в августе 2018 года. Однако предприниматели добровольно освободить территорию отказались.