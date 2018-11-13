Депутат Аксаков: К идее изъятия «спящих» банковских вкладов «друзья президента» отношения не имеют

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отказался назвать авторов инициативы о передаче невостребованных банковских вкладов в бюджет страны. При этом народный избранник в разговоре с «Фонтанкой» 13 ноября отметил, что авторов инициативы «стопроцентно нельзя причислять к друзьям Владимира Путина».

«Если мне завтра позвонит Владимир Путин и скажет, что это хорошая инициатива и её нужно поддержать, я могу сегодня сказать, что я поддерживать её не буду. У нас же демократия. У меня же может быть своя точка зрения», – заявил Анатолий Аксаков «Фонтанке».

Депутат не сомневается, что эта инициатива получит отрицательное заключение в Госдуме, «как и все аналогичные предыдущие». К рассмотрению предложений от анонимных экспертов комитет Аксакова намерен перейти не раньше следующего года, поскольку «есть другие более актуальные вопросы».

Ранее стало известно, что комитет Госдумы по финансовому рынку рассматривает предложения о передаче в бюджет невостребованных банковских вкладов и «средств номинальных держателей ценных бумаг и тех участников акционерных обществ, которые себя никак не проявляют».

Интервью с Анатолием Аксаковым читайте на «Фонтанке» в ближайшее время.