В бывшем здании генконсульства Великобритании в Петербурге может открыться школа

В здании генерального консульства Великобритании в Петербурге, которое прекратило работу летом 2018 года, может разместиться образовательное учреждение.

Как рассказали «Фонтанке» 13 ноября в комитете имущественных отношений, пока строение по-прежнему находится в ведении подведомственного комитету по внешним связям ГУП «Инпредсервис». Однако его собираются изъять из ведения предприятия и использовать под городские нужды. Один из вариантов — размещение в нем образовательного учреждения, пояснили в КИО.

Какого типа учреждение заработает в консульстве и в какие сроки, в комитете не уточнили.

Генконсульство Великобритании в Петербурге начало работу в 1992 году в здании недалеко от администрации Санкт-Петербурга. Часть своих функций диппредставительство прекратило выполнять еще в июне, но продолжало работать до завершения чемпионата мира по футболу в России. Закрытие британского представительства в Петербурге – ответная мера России на высылку 23 дипсотрудников из Лондона после отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Также в России прекратил деятельность Британский совет. Несмотря на закрытие консульства, в Петербурге продолжает свою работу визовый центр на Литейном проспекте, 26.