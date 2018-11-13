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Город
13.11.2018 13:15
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Что им стоит дом надстроить

Историческая пятиэтажка приросла двумя этажами благодаря подписи Германа Грефа. В центре города на месте типичной крыши появилась частная терраса с садом и видовой площадкой.

Что им стоит дом надстроить

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

В жилой застройке центра Петербурга трудно найти плоскую крышу, но читатели «Фонтанки» нашли ее. Жилой дом № 28 по Гагаринской улице наполовину венчает мансарда, вторую половину украшает терраса с мини-коттеджем. Она огорожена аккуратным забором и выглядит обжитой. Судя по фотографиям, дом проектировался пятиэтажным. Мансарда добавила еще этаж, а терраса и вовсе доводит высотность до семи.

Фото: Михаил Огнев

Управляет 28-м домом товарищество собственников жилья «Гагаринское». Оно зарегистрировано в ноябре 2002 года. В ТСЖ «Фонтанке» подтвердили, что нынешний облик здания – не оригинальный:

– Ну да, верхний этаж надстроен. Все законно, через суд. Дом считается шестиэтажным плюс мансарда. Собственники представили все документы в администрацию Центрального района. Межведомственная комиссия согласовала проект. Другие жильцы были не против. Выхода на крышу у представителей ТСЖ нет. Мы за свой счет убираем снег с мансарды, а террасу чистят владельцы. Раньше на ней что-то выращивали, но сейчас вроде нет. А если соседи говорят, что надстройка свет им загораживает, то это неправда.На верхнем этаже расположена квартира № 14. По данным Росреестра, ее кадастровая стоимость составляет 26 млн рублей. Площадь равна 250 квадратным метрам. Это пятая часть всего дома, если ориентироваться на сведения портала «Наш Санкт-Петербург». Общая площадь здания – 1270,4 квадратных метров.

вид дома с улицы Гагаринская
вид дома с улицы Гагаринская
Фото: Михаил Огнев

Из выписки Росреестра следует, что собственником квартиры с ноября 2004 года значится Марина Семеновна Слуцкая. СПАРК знает 67-летнюю предпринимательницу как соучредителя юридических лиц автохолдинга «Аларм-Моторс». Это официальный дилер Ford, KIA, Fiat, Peugeot. ООО «Аларм-Моторс» зарегистрировано в 2000 году. До сентября 2017 года доли в компании распределяли Марина Слуцкая, ее супруг и их сын Роман. Потом почти все доли перешли сыну. Ключевой актив холдинга – ООО «Аларм Авто Сервис». Предприятием владеет Роман Слуцкий. Выручка за прошлый год составила 2,2 млрд рублей. Все Слуцкие зарегистрированы на Гагаринской, 28.

Фото: Михаил Огнев

Марина Слуцкая, как указано в СПАРК, числилась соучредителем созданного в 1995 году «Специализированного ремонтно-строительного управления». В числе держателей доли упоминается Комитет по управлению городским имуществом (КУГИ).

Гнездо Слуцких вилось непросто, и собственности Марина Семеновна действительно добивалась через суд.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, дело Слуцкой слушалось осенью 2004 года. Предпринимательница обратилась с иском в Смольнинский суд к чиновникам с просьбой признать за ней право собственности на жилое помещение.

Как следует из решения, инвестиционный договор на реконструкцию чердака над двумя квартирами (10 и 14) под жилое помещение Слуцкая и КУГИ заключили в июне 1998 года. Комитет возглавлял Герман Греф, нынешний глава Сбербанка. Ведомство передало чердак, а Слуцкая обязалась производить отчисления.

В феврале 1999-го КУГИ и Марина Семеновна заключили дополнительное соглашение. Ей разрешили реконструкцию чердака еще над двумя квартирами (11 и 13). Греф к тому времени ушел. Комитет возглавлял Андрей Лихачев, нынешний глава входящей в группу Сбербанка компании «Рублево-Архангельское», которая строит одноименный мини-город у границы Москвы.

вид из двора
вид из двора
Фото: Михаил Огнев

Перед сделками с КУГИ реконструкцию одобрял глава Центрального района Владимир Антонов. Он подписывал распоряжения о переоборудовании чердака.

Перестройка Гагаринской, 28, длились почти четыре года и закончилась к ноябрю 2002-го. Как можно судить по справке ГУИОН ПИБ Центрального района, на верхнем этаже было создано новое жилое пространство, с глядящей на Гагаринскую мансардой и выходящей надстройкой. Совмещенным помещениям последнего этажа присвоили статус одной жилой квартиры под № 14, приемочная комиссия ввела ее в эксплуатацию. Квартира стала двухуровневой, с тремя комнатами на 80 квадратов. Еще 30 метров занимает кухня. Совокупную площадь – 250 квадратных метров – дополняют места общего пользования и терраса.

В августе 2003-го свое разрешение на ввод квартиры в эксплуатацию дал глава Центрального района. Но возникла проблема. Слуцкой отказывали в регистрации права собственности. Заключенный с КУГИ договор содержал пункт, по которому она могла как инвестор оформить право безвозмездного пользования, не более.

КУГИ в то время возглавлял, пожалуй, самый «ершистый» председатель. Валерий Назаров, как писала пресса, не относился к главным приватизаторам из «команды Чубайса» и жестко регулировал сделки с недвижимостью. С ним конфликтовал городской парламент, он сопротивлялся покупке «Зенитом» стадиона «Петровский», а тогдашний депутат Госдумы Игорь Артемьев, выходец из Петербурга и нынешний глава ФАС, обвинял Назарова в создании отрицательной атмосферы с арендаторами. Маркером отношения к председателю стал, пожалуй, чуждый иносказательности подарок Чубайса в виде чучела рябчика и большого ананаса.

История умалчивает, насколько приватизация Слуцкими переделанных чердаков зависела от Назарова, но стена пала с его увольнением. Преемник, будущий вице-губернатор Петербурга Игорь Метельский, дал зеленый свет. Процедура требовала обращения в суд, Слуцкая обратилась в Смольнинский. Ответчиками, как уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, выступали КУГИ и администрация Центрального района.

Райчиновники не явились, а представитель комитета пришел и заявил, что «считает исковые требования подлежащими удовлетворению».

Мешавший Слуцкой пункт договора был признан противоречащим законодательству мудро и безапелляционно. Чтобы передавать площадь в безвозмездное пользование, КУГИ должен быть ее собственником. Но районные власти уже признали, что чердак перестроен в жилую квартиру и прав владения ею за комитетом закреплено не было.

«Право собственности на новую вещь, изготовленную лицом для себя с соблюдением закона, приобретается этим лицом», – резюмировала со ссылкой на Гражданский кодекс судья Татьяна Матусяк и признала это право за Мариной Слуцкой.

«Фонтанка» позвонила Роману Слуцкому.

«Мама однозначно не занималась приватизацией, – сказал бизнесмен. – Она далека, честно говоря, от формальных вопросов. Работала наверняка юридическая компания. Я помню, что впервые в этой квартире, оформленной в настоящем архитектурном объеме, был в новогоднюю ночь 2000 года. Но особо там не гостил, это родительская квартира. На террасе мы ничего не выращивали, она выстлана паркетной доской. Недавно туда зашел, требуется небольшой ремонт».

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

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