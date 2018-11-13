«Звёздные танцы». Якутские полицейские показали чувство ритма

Танцевальный клип сняли полицейские из Амгинского района Якутии. Ролик опубликовали в официальном Twitter Министерства внутренних дел России накануне. На данный момент его посмотрели больше 45 тысяч человек.

Как пишет Sakhalife, видео готовилось ко Дню полиции 10 ноября. С помощью него стражи порядка пригласили гостей на праздничный концерт «Звёздные танцы».

По информации регионального МВД, в прошлом году полицейские участвовали в шоу-концерте «Две звезды» с песенной программой, в этом году организаторы провели конкурс по танцам.