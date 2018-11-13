«Звёздные танцы». Якутские полицейские показали чувство ритма
Танцевальный клип сняли полицейские из Амгинского района Якутии. Ролик опубликовали в официальном Twitter Министерства внутренних дел России накануне. На данный момент его посмотрели больше 45 тысяч человек.
Как пишет Sakhalife, видео готовилось ко Дню полиции 10 ноября. С помощью него стражи порядка пригласили гостей на праздничный концерт «Звёздные танцы».
По информации регионального МВД, в прошлом году полицейские участвовали в шоу-концерте «Две звезды» с песенной программой, в этом году организаторы провели конкурс по танцам.
Хорошего всем дня!— Сайт МВД России (@mvd_official) 12 ноября 2018 г.
Шуточный ролик, с помощью которого полицейские из Амгинского района Республики Саха (Якутия) пригласили всех желающих на праздничную программу 10 ноября.#полиция #видео #Якутия pic.twitter.com/zhVQeW0yfD