Доля "губернаторского советника". Как ресторанный бизнес склоняют к благотворительности

У владельца четырех ресторанов в Петербурге просят 400 тысяч за спокойствие. Пугают советником областного губернатора Дрозденко. Парламентера, назвавшего ценник, можно понять - скоро день рождения и хочется праздника.

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«У тебя рестораны солидные. Это не такие большие деньги, зато ты знаешь, что у тебя все ровно», – убеждал петербургского бизнесмена 36-летний Вадим Докукин, стоя на ступеньках своего офиса на Лиговке. «Ассоциация противодействия преступности в сфере потребительского рынка» – вот новая сила, дарующая властный покров.

Появление новой силы владелец ресторанной сети в центре Петербурга ощутил 31 октября 2018 года. В офис пришли лица в штатском, уверенно сели заполнять бумаги. На память оставили бумажку: «Об устранении нарушений уведомить по адресу: Лиговский проспект, 75-77».

Бумажка гордилась печатью «Ассоциация противодействия преступности в сфере потребительского рынка» и подписью «Председатель комитета В.А. Докукин».

Бизнесмену стало настолько интересно, что 2 ноября он взял юриста и пошел на Лиговку. Их действительно встретил Докукин. Вадимом зовут. Он излучал уверенность:

– Материалы ваши запускаем в работу. У вас по алкоголю проблема, по кассе, пожарке, санитарке.

Девушка-юрист остановила жестом обомлевшего ресторатора и тихо уточнила:

– А конкретно?

– Таракан у вас при мне бегал по стене.

– А его фото у вас есть?

– Да зачем мне фотография? Вы вопросы задаете, а они не нужны вам. Потому что доказательной базы у нас... [полно]. Конкретно, где ваша производственная программа, кто ее осуществляет, кто за нее ответственен?

– Вы говорите, что у нас чего-то нету. Но вам этого никто не давал, вы этого не просили.

– Если вы нам не предоставите, то предоставите в судебном порядке. Мы работаем с районными судами напрямую… Обычно суд приостанавливает деятельность предприятия до устранения недостатков...

Неловкое молчание.

– Ассоциация, конечно, нуждается в поддержке, нуждается в ресурсах.

Намек не понят.

– Прежде чем открыть ассоциацию, я ездил на прием к губернатору. Работа пошла, сейчас снимают председателя комитета по ЖКХ.

– За что? – скромно поинтересовалась юрист.

– Какая разница, за что. За работу недобросовестную. Уже много сняли, просто не афишируется работа, которая идет медленно и плодотворно.

Собеседники снова включили пытку молчанием.

– Если мы выезжаем, то зарабатываем. Если в суд выходим, тоже зарабатываем.

– То есть вы приходите с проверкой, чтобы заработать себе деньги?

– Вы неправильно понимаете. Кому надо, тот знает.

– Я пытаюсь понять.

– Тут не только наш интерес, тут еще советник губернатора присутствует, который общественный контроль возглавляет.

Молчание на той стороне стола тяжелело.

– Мы можем все ваши материалы опустить вниз, – гнулся Вадим. – У тебя рестораны солидные, не то что забегаловки. 400 тысяч. 400 тысяч – не такие большие деньги для такого бизнеса. Ты их потратишь, но зато у тебя все ровно на предприятии. Не надо никуда ездить. Мы эти деньги в детские дома перечисляем. Не все, некоторый процент.

Ресторатор не стал торговаться. Вышли на крыльцо.

– А если нужен будет какой-то документ красивый, сделаем, – любезничал Докукин. – Благодарственное письмо, например.

В этом Вадим знает толк. На ниве общепита он подвизался лет девять назад. По совместительству возглавляет организацию «Общественный потребительский надзор». На ее сайте гордо реют две благодарности за подписью депутата ЗакСа Елены Киселевой – руководителя Санкт-Петербургской общественной приемной Владимира Путина. Она признательна за участие в избирательной кампании президента и стремление работать на благо родного города. Путин, правда, в подписях назван председателем партии «Единая Россия», то есть этим благодарностям лет шесть.

Елена Киселева сообщила «Фонтанке», что Докукин ей незнаком: «На выборах работало множество общественников, всех не упомнить. Значит, хорошо проявил себя, получил благодарность».

Ассоциация противодействия преступности в сфере потребительского рынка – новый проект Докукина. Она зарегистрирована в июле 2018 года. Вадиму всего 36 лет. В конце ноября у него день рождения.

Ресторатор был не против представиться на страницах «Фонтанки», но передумал:

– Весело с общественниками. Зачем им отрезать путь ко мне? Пусть приходят на огонек. Люблю узнавать имена новых советников.

Борец с потребительской преступностью ответил на редакционный звонок.

- Вадим Александрович, вы намекали ресторатору на определенную сумму денег?

– Ну, здесь мы понимаем, о чем идет речь.

- Вы требовали?

– Не требовал.

- Вы упоминали советника губернатора?

– Возможно.

- Под каким соусом?

– Под тем, что у нас с ним соглашение. О совместной деятельности.

- Как его фамилия?

– Гурьнев, советник главы Ленобласти, – назвал Докукин, сослался на занятость и повесил трубку.

Алексей Гурьнев – руководитель НПО «Центр благоустройства и обращения с отходами» и общественной организации развития гражданского общества и противодействия коррупции «Общественный контроль». Состоит в экологическом совете при губернаторе.

«Это совсем не то же самое, что советник», – уточнили «Фонтанке» в областном правительстве.

Алексей Гурьнев заверил, что про Вадима Докукина слышит в первый раз: «Если господин собирает деньги под нас, гоните в три шеи. Мы ни у кого не собираем».

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»