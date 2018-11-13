Госбезопасность Таджикистана опровергает подготовку теракта против российской военной базы. Боевики готовили взрыв в Душанбе

В Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана опровергли информацию о том, что террористы готовили теракт против 201-й российской военной базы. Об этом 13 ноября пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.

При этом в ГКНБ подтвердили задержание 12 человек, которых подозревают в подготовке теракта. Однако произойти он должен был не на российской базе, а в столице Таджикистана, Душанбе. Задержанные связаны с группировкой «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена и признана террористической в РФ). Завербовали их якобы через Интернет. При обыске у одного из боевиков нашли самодельные бомбы и поражающие элементы.

Напомним, 12 ноября на российской военной базе в Таджикистане усилили режим безопасности из-за сообщений в СМИ о задержании боевиков, которые якобы готовили нападение именно на российских военных. Таджикские власти накануне не комментировали эту информацию.