Профсоюз реставраторов и Управление Министерства культуры РФ по СЗФО сохранят культурное наследие

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Общероссийский профсоюз работников реставрационной сферы и территориальное Управление Министерства культуры РФ по СЗФО подписали соглашение о сотрудничестве.

Подписание документа заложит фундамент диалога между государством и обществом в данной области.

В документе определены общие условия сотрудничества сторон по вопросам сохранения, использования популяризацию и государственную охрану объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Фото: Фото: Общероссийский профсоюз работников реставрационной сферы деятельности

Официальная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Общероссийским профсоюзом работников реставрационной сферы деятельности и Управлением Министерства культуры РФ по Северо-Западному федеральному округу состоялась 9 ноября 2018 года.

Подписи под соглашением поставили председатель профсоюза Александр Васильев и руководитель территориального управления Министерства культуры РФ Сергей Булавский.

Стороны договорились о взаимодействии по таким направлениям, как обеспечение общественного контроля выполнения норм федерального законодательства и популяризация деятельности в сфере сохранения объектов культурного наследия.

Фото: Фото: Общероссийский профсоюз работников реставрационной сферы деятельности

Соглашение предусматривает создание экспертных советов, рабочих групп, а также проведение совместных научных и культурных мероприятий.

В перспективе такое сотрудничество может способствовать выработке и внедрению новых эффективных методов решения проблем, существующих в части работы с культурным наследием Российской Федерации.