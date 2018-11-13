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В Москве задержали жену боевика ИГ. Она приехала на конференцию, посвященную возвращению россиян из Сирии

В аэропорту Шереметьево сотрудниками госбезопасности задержана уроженка Дагестана Загидат Абакарова. Она прилетела в Москву для участия в конференции, посвященной возвращению в Россию женщин и детей из зон военных конфликтов на Ближнем Востоке. 

О задержании 12 ноября сообщило издание «Кавказ. Реалии» со ссылкой на члена Совета по правам человека Чечни Хеду Саратову. Правозащитница заявила, что причина задержания Абакаровой ей неизвестна. Россиянка является волонтером рабочей группы Саратовой, занимающейся вопросами возращения женщин и детей в РФ из зоны боевых действий.

Сегодня, 13 ноября, в столице, в редакции РИА Новости, должна пройти пресс-конференция «Российские женщины и дети в тюрьмах и лагерях стран Ближнего Востока: их положение и пути спасения». Загидат и еще одна уроженка Дагестана собирались принять участие в мероприятии — рассказать о том, что видели в Сирии. Ко второй женщине из Дагестана, Залине Габибулаевой, у чекистов вопросов не нашлось. 

Ранее Загидат Абакарова получила 8 лет колонии, но с отсрочкой приговора  на 13 лет до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Живет россиянка, муж которой воевал на стороне запрещенного в РФ «Исламского государства», в Чечне. По словам Саратовой, вместе с Габибулаевой активно выступает в чеченских вузах. Женщины рассказывают студентам, «как они оступились, что там [на Ближнем Востоке] увидели». «Молодежь очень внимательно их слушает, и именно такие рассказы влияют на профилактику терроризма», – убеждена член СПЧ. 

По словам Саратовой, о поездке женщин в Москву знали полиция и спецслужбы Дагестана и Грозного. 

 

 

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