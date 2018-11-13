Путин продолжает повышать боевых генералов. Восточный военный округ возглавил Геннадий Жидко, воевавший в Сирии

Президент России Владимир Путин назначил командующим войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко. Об этом 13 ноября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Минобороны.

По данным издания, Жидко в 2016 году ездил в командировку в Сирию. До этого он командовал 2-й общевойсковой армией Западного военного округа (Самара). Ранее служил в 27-й гвардейской дивизии постоянной готовности (Тоцк) и 20-й мотострелковой дивизии (Волгоград).

В Сирии Геннадий Жидко командовал штабом группировки, а также лично выезжал на места боев. Там он «замыкал на себя все оперативное управление», рассказал источник «Коммерсанта» в Минобороны. Именно под командованием Жидко якобы удалось освободить и деблокировать несколько населенных пунктов (в том числе Акербат, Дейр-эз-Зор, Меядин и Абу-Кемаль). В декабре 2017-го Путин наградил генерала Золотой звездой Героя России.

Напомним, ранее командующим Западным военным округом был назначен генерал-полковник Александр Журавлев, который с сентября 2015-го руководил штабом группировки российских войск в Сирии (получил за это звание Герой России). Затем Журавлев возглавил группировку войск в Сирии.