Смольный ищет подрядчика мосту в Александровской, который был построен после войны как временный

На Волхонском шоссе в посёлке Александровская (Пушкинский район Петербурга) будет отремонтирован мост через ручей около железнодорожного переезда. Городской комитет по госзаказу объявил электронный аукцион.

Начальная максимальная цена аукциона составляет 44,8 миллиона рублей, торги состоятся 3 декабря. Заказчик работ – СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», подведомственное комитету по развитию транспортной инфраструктуры. По условиям контракта, работы по капремонту моста должны завершить к середине декабря 2019 года, а рабочую документацию подготовить до конца февраля 2019 года, сообщает 13 ноября пресс-служба КРТИ.

Мост был построен в послевоенные годы как временный. Технической документации строительства не сохранилось. Капремонт нужен для того, чтобы увеличить его грузоподъёмность под современные требования. С 2001 года мост эксплуатирует СПб ГБУ «Мостотрест». Проектную документацию для проведения работ подготовило ООО «Фундаментстрой».

Проект предусматривает устройство железобетонного монолитного рамного моста с одним пролетом длиной 13 метров. Ширина проезжей части моста после капремонта составит 9 метров – это две полосы движения по 3,5 метра, метровые полосы безопасности и тротуары с перильным ограждением. Расчетная скорость движения по обновленному мосту составит 60 км в час.