В России начали искать «научно-техническое решение» для запрета мобильной связи в колониях

После скандала с поеданием дальневосточных деликатесов осуждённым членом банды Цапков Вячеславом Цеповязом во ФСИН решили усилить борьбу с использованием мобильных телефонов на зонах. Специальная рабочая группа при госкомиссии по радиочастотам начала искать «наиболее эффективное научно-техническое решение», позволяющее глушить связь в стенах колоний.

Как пишет 13 ноября «Медуза» со ссылкой на «Итерфакс», в рабочую группу вошли представители Минкомсвязи, Минобороны, МВД, Роскомнадзора, Россвязи, ФСО, ФСБ, Рособрнадзора и ФСИН. Они займутся разработкой «наиболее эффективных научно-технических решений» по противодействию использованию гаджетов заключёнными.

Ранее замглавы ФСИН Валерий Бояринев сообщил, что предположительно в 2019 году в законы внесут поправки, запрещающие мобильную связь в колониях и СИЗО. Он допускал, что операторы связи перестанут оказывать свои услуги на территориях исправительных учреждений.