В России начали искать «научно-техническое решение» для запрета мобильной связи в колониях
После скандала с поеданием дальневосточных деликатесов осуждённым членом банды Цапков Вячеславом Цеповязом во ФСИН решили усилить борьбу с использованием мобильных телефонов на зонах. Специальная рабочая группа при госкомиссии по радиочастотам начала искать «наиболее эффективное научно-техническое решение», позволяющее глушить связь в стенах колоний.
Как пишет 13 ноября «Медуза» со ссылкой на «Итерфакс», в рабочую группу вошли представители Минкомсвязи, Минобороны, МВД, Роскомнадзора, Россвязи, ФСО, ФСБ, Рособрнадзора и ФСИН. Они займутся разработкой «наиболее эффективных научно-технических решений» по противодействию использованию гаджетов заключёнными.
Ранее замглавы ФСИН Валерий Бояринев сообщил, что предположительно в 2019 году в законы внесут поправки, запрещающие мобильную связь в колониях и СИЗО. Он допускал, что операторы связи перестанут оказывать свои услуги на территориях исправительных учреждений.
Справка:
Вячеслав Цеповяз содержится в ИК-3 в Ивановском районе Амурской области. В ноябре в СМИ были опубликованы фото из колонии, на которых Цеповяз позирует с шашлыками, крабами и смартфоном в руках. В амурском управлении после служебной проверки подтвердили, что это реальные кадры 2015 года. По факту нарушения распорядка колонии УФСИН провело проверку, итоги которой передало в Следственный комитет. Председатель СК Александр Бастрыкин заявил о намерении дать «жесткую правовую оценку» действиям сотрудников колонии. Позднее в отношении сотрудников и руководства колонии было возбуждено уголовное дело, которым теперь занимается центральный аппарат СКР. Цеповяза же поместили в ШИЗО. Впрочем, как сообщают адвокаты заключённого, его выпустили на выходных из-за болей в желудке. Сам заключённый заявил, что представленные снимки получены с помощь фотошопа.