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Общество
13.11.2018 11:07
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Запрет на выезд Навальному может быть связан с долгом по делу «Кировлеса»

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал уведомление, полученное им рано утром 13 ноября в аэропорту Домодедово. В документе указано основание, по которому политика не выпустили из страны. 

navalny.com
navalny.com

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Фото уведомления Навальный разместил на своем сайте. Бумагу ему вручили сегодня около восьми утра на пункте пропуска в аэропорту Домодедово. В документе сказано: россиянина не пустили на рейс до Франкфурта-на-Майне в связи с тем, что по запросу службы судебных приставов ему ограничили право на выезд из РФ. Основанием для решения стала статья 15 закона №114 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». В этой статье описываются случаи, в которых гражданину может быть закрыт выезд за границу. Это, например, статус подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу. Либо осуждение за совершение преступления – до исполнения наказания, а также уклонение от исполнения обязательств, наложенных судом.

Сам Навальный утверждает, что за ним нет неплаченных штрафов. Более того, его юристы дозвонились до судебного пристава, ведущего производства «нематериального характера», и тот якобы уверяет, что выезд не ограничивал. Еще пару недель назад оппозиционер препятствий на границе не встречал.  

«Ну то есть с издёвкой, конечно, сделано, – отмечает глава Фонда борьбы с коррупцией. – Мы вам выезд закрыли, а что от вас хотим — не скажем».

«Хотя, опять же, ясно чего хотят: не надо по всяким еэспечам шастать. У вас по месту жительства есть Люблинский районный суд, вот там и судитесь, если что-то не устраивает», – добавил он (орфография автора — Прим. ред.).

В Москве у Навального действительно есть три исполнительных производства нематериального характера (открыты в августе 2017-го, ноябре 2017-го, марте 2018-го). Однако в базе данных Кировской области есть информация об исполнительном листе от 9 ноября 2018 года. В нем сказано, что политик должен возместить материальный ущерб — почти 2,2 млн, — причиненный преступлением. Речь идет о решении суда от 18 июля 2017 года по иску «Кировлеса». Судя по всему, этот лист и стал основанием для закрытия выезда. 

Справка:

Алексей Навальный, Петр Офицеров и Вячеслав Опалев признаны судом виновными в растрате имущества «Кировлеса». При этом Навального и Офицерова судили дважды. Верховный суд России в ноябре 2016 года в связи с решением ЕСПЧ по жалобе Навального и Офицерова отменил приговор Ленинского районного суда Кирова от 18 июля 2013-го, по которому они получили реальные сроки, и направил дело на новое рассмотрение. Затем российские суды повторно признали обоих виновными и назначили им условные сроки.

Сейчас Навальный собирался в Страсбург потому, что 15 ноября Европейский суд по правам человека должен вынести финальное решение по его иску к российским властям. Политик жаловался на семь случаев своего незаконного задержания на массовых мероприятиях в период с 2012 по 2014 год. Ранее ЕСПЧ назначил компенсацию Навальному по этому делу в размере 63,7 тысячи евро, но ее оспорил Минюст РФ.

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