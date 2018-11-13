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13.11.2018 11:21
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Дождь налил Петербургу пробок. Горожане шутят, что нужен новый «погодный» знак

Загруженность дорог Санкт-Петербурга 13 ноября в 10:50 оценивается в 6 баллов против обычных для этого времени 4. Максимум за утро – 8, что на 1 балл больше, чем вчера, и на 2 балла больше, чем обычно.

Наиболее загруженными магистралями утром стали: Заневский проспект – проспект Косыгина в центр (8 баллов), Гражданский проспект в центр (8 баллов), Кубинская улица – Митрофаньевское шоссе в центр (8 баллов), сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

На ряде магистралей был отмечен необычно плотный трафик, не характерный для данного времени. Это Приморский проспект в центр (6 баллов, что на 3 балла выше обычного), Пискарёвский проспект в центр (8 баллов, что на 2 балла выше обычного), Кубинская улица – Митрофаньевское шоссе из центра (4 балла, что на 2 балла выше обычного).

Крупнейшие пробки:

  • 9:30, внутренняя сторона КАД, 7,5 км, от реки Оккервиль до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 2 часа. В 10:12 она была зафиксирована снова.
  • 8:48, Колтушское шоссе, проспект Косыгина, Заневский проспект, проспект Энергетиков, 7,3 км, от КАД до Якорной улицы. Пробка продержалась 2 часа 10 минут.
  • 9:57, внешняя сторона КАД, 7,3 км, от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта. Пробка продержалась 2 часа 20 минут.
  • 9:07, проспект Культуры, Тихорецкий проспект, Политехническая улица, 6,2 км, от Суздальского проспекта до площади Мужества. Пробка продержалась 1 час 30 минут.
  • 9:26, внутренняя сторона КАД, 5,2 км, от Пискаревского проспекта до Рябовского шоссе. Пробка продержалась 1 час 50 минут.

Дождь налил Петербургу пробок. Горожане шутят, что нужен новый «погодный» знак

Статистика показала, что в Петербурге пробок всегда становится больше в дни сильных осадков. Сегодня, несмотря на то, что термометр утром показывал ноль, идёт дождь. «Надо вешать знак «Д», чтобы сзади идущие знали, что впереди дождь начался», – шутят в соцсетях.

Среди множества ДТП есть серьёзные – с пострадавшими.

Около 8:15 на улице Рихарда Зорге, 1 (Красносельский район) 69-летний мужчина на «Ладе Гранте» сбил 85-летнюю женщину, по предварительной версии, вне зоны пешеходного перехода. Пенсионерка госпитализирована в тяжёлом состоянии, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.

Около 6:35 на 673-м километре дороги М-10 «Россия» (Московское шоссе) в Тосненском районе, по предварительным данным ГИБДД, 45-летняя женщина на «КИА Рио» наехала на 27-летнюю женщину в зоне пешеходного перехода. Пострадавшая также в тяжёлом состоянии.

Для иллюстрации сегодняшнего утра на дорогах приведём несколько сообщений очевидцев.

 

 

«Район Комендантского проспекта стоит мертво. И так каждый день. Ситуация просто катастрофическая. И все понимают, что лучше не будет, так как новых дорог не ожидается в ближайшее время, а те, что строятся, пример – расширение Богатырского проспекта (6 лет построить не могут), строятся годами и десятилетиями. 25-этажные дома строят за год», – жалуются горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Александр, vk.com/spb_today

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«Удивили! Да практически в каждом районе такое творится. Мурино, Кудрово, юго-запад, Савушкина... Перечислять можно долго", – отвечают в комментариях. И шутят: «Полгорода так стоит по утрам и вечерам, надо цены на бензин до 80 поднимать».

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