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Происшествия
13.11.2018 10:55
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Пожаловавшуюся на избиения сотрудницу ФСИН начальство пыталось заставить работать. По мнению руководства, «скандальная женщина» слишком часто пила чай

Бывшая начальница караула челябинской исправительной колонии № 5 Екатерина Шакурова, заявившая о рукоприкладстве руководства, якобы имела проблемы с трудовой дисциплиной. Женщину отрывали от кресла и кружки с чаем несколько мужчин в офицерской форме.

Как пишет Znak.com 13 ноября со ссылкой на собственные источники, с 2014-го по 2016-й у Шакуровой  стояло всего 170 отработанных дней, остальное время она провела на больничном с детьми. Собеседник издания называет Шакурову «скандальной женщиной».

«Когда пришло время сдавать очередные нормативы на право продолжать исполнять обязанности начальника караула, она на экзамены не пришла. Потом принесла справку, что была на больничном. В итоге получилось так, что ее и допустить руководить караулом не могли, и уволить не имели права — загружали всякой мелочевкой, которую она делать не хотела: говорила, что по званию не положено», — рассказал собеседник издания. 

Он также сообщил, что зимой 2016 года руководитель велел ей вывести заключённых на уборку снега. Вместо этого Шакурова отправилась сначала в комнату отдыха, а потом в кабинет начальника, чтобы попить чаю. Не скупясь в выражениях, ей высказали претензии, но сотрудница ФСИН не желала отрываться от расслабляющего процесса. Тогда офицеры якобы взяли её под локти и выставили из кабинета. Эти действия она и назвала избиением, а диалог с препирательствами записала на телефон.

«Но аудио как раз подтверждает позицию начальства о том, что ее просто силой выставили за дверь, а не били. Для более детальной проверки обстоятельств возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои"), но ни один свидетель не подтвердил позицию женщины, а опрошено было более 25 человек, в том числе тех, кого в качестве свидетелей назвала она сама», — поясняет источник издания.

Отметим, Шакурова обращалась в суд, и тот все же подтвердил факт удара, пусть и непредумышленного. «31 декабря 2014 года с 9 до 10 часов Новоселов Н. С. (заместитель начальника отдела охраны ФКУ ИК-5) в одном из кабинетов здания ФКУ ИК-5, в ходе возникшего между сторонами конфликта нанес истцу (начальнику караула отдела охраны) неумышленный удар в затылочную область головы, от чего истец ударилась об угол шкафа», – сказано в решении Курчатовского суда Челябинска. 

Справка:

Капитан внутренней службы ФСИН  Екатерина Шакурова записала видеобращение к председателю СКР Александру Бастрыкину и директору ФСИН Геннадию Корниенко, в котором рассказала о побоях со стороны начальства. О безнаказанности офицеров ФСИН Шакурова рассказывает уже не первый год. В Сети опубликованы петиция о коррупции в региональном ведомстве и письмо в передачу «Пусть говорят» за её подписью. В мае 2015-го ее уволили из-за «неисполнения должностных обязанностей начальника караула». Она восстановилась на службе по суду, но в 2016-м ее уволили уже в связи с истечением контракта. Жалобы Шакуровой на избиения не соответствуют действительности, заявили во ФСИН (несмотря на то, что решения судов свидетельствуют об обратном).

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