Глава ФНПР предупредил, что рост налоговой нагрузки спровоцирует «серьёзные протесты»

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что россиян возмущают растущие налоги и штрафы. По его мнению, это может спровоцировать протесты.

«Жалобы и недовольство есть постоянно, они связаны с ростом различных штрафов, поборов на дорогах, рост фискальной нагрузки через увеличение кадастровой стоимости недвижимости и земельных участков, которые есть у людей», – цитирует 13 ноября Шмакова «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА Новости.

Глава ФНПР полагает, что «любое дополнительное небольшое воздействие на их психику может привести к достаточно серьезным протестам».

Ранее президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву проанализировать налоговую нагрузку на граждан, чтобы понимать, что «происходит в реальной жизни, а не на бумажках».

С 1 января 2019 года налог на добавленную стоимость в России вырастет с 18 до 20 процентов. Также Госудума одобрила эксперимент по обложению налогом самозанятых россиян.