Президент Австрии призвал не драматизировать ситуацию с «российским шпионом»

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что считает ненужным драматизировать дело о разоблачении офицера, работавшего на российскую разведку. Об этом он заявил в интервью новостной программе телеканала ORF 2, пишет 13 ноября РБК.

По словам главы Австрии, в долгосрочной перспективе этот скандал не должен серьезно сказаться на отношениях между двумя странами.

Ван дер Беллен объяснил свою позицию тем, что разведслужбы во всем мире пытаются добывать информацию «такими методами».

При этом президент Австрии заявил, что для начала нужно выяснить, какую именно информацию подозреваемый передавал в Россию, и дождаться окончания расследования.

9 ноября стало известно, что в Австрии обвинен в шпионаже на Россию отставной полковник, работавший в штабе армии страны в Вене. 10 ноября он дал признательные показания. За свою работу от российской разведки за 20 лет сотрудничества офицер получил €300 тыс.

После сообщений о разоблачении глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила поездку в Россию, которая должна была состояться в начале декабря. В свою очередь,​ российский МИД вызвал посла Австрии.