Американский министр поблагодарил Украину за помощь в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты заверили Украину, что помогут ей огромными запасами энергии. Взамен Киев должен бороться против «Северного потока – 2».
О «дружбе» двух стран против российского газового проекта написал в Twitter глава министерства энергетики Америки Рик Перри. Он поблагодарил президента Украины Петра Порошенко за приверженность курсу на диверсификацию поставок энергоресурсов.
«США по-прежнему выступают против «Северного потока – 2» и любого источника энергии, который может быть использован в качестве заложника нестабильными государственными субъектами», — написал Перри 13 ноября.
Он заверил, что Соединеные Штаты готовы поддерживать своих союзников своими «огромными запасами доступной энергии».
Thank you, President Petro @Poroshenko for your commitment to diversifying energy. The U.S. remains opposed to Nord Stream 2 and any energy source that can be held hostage by unstable state actors. The U.S. stands ready to supoort our allies with abundant, affordable energy. pic.twitter.com/uAOQ2t8Wn5— Rick Perry (@SecretaryPerry) 13 ноября 2018 г.
Накануне американский министр заявил о совместной с Киевом позиции по противодействию «Северному потоку – 2». По мнению Перри, восточноевропейское государство заинтересовано в помощи заокеанской державы при разработке имеющихся у страны запасов углеводородов. Также ранее сообщалось, что в сентябре в Одессу прибыло первое судно с грузом сжиженного природного газа из Америки.
Справка:
Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд. Как ожидается, газопровод будет запущен до конца 2019 года.
Трубопровод пойдет в обход транзитных государств – Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство газопровода не выдала только Дания, которая, собирается заблокировать или отложить реализацию проекта.
Резко против строительства газовой магистрали выступают Украина, Польша и США.
6 ноября компания Nord Stream 2 AG заявила, что построила более 200 километров морской части «Северного потока — 2».