Американский министр поблагодарил Украину за помощь в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты заверили Украину, что помогут ей огромными запасами энергии. Взамен Киев должен бороться против «Северного потока – 2».

О «дружбе» двух стран против российского газового проекта написал в Twitter глава министерства энергетики Америки Рик Перри. Он поблагодарил президента Украины Петра Порошенко за приверженность курсу на диверсификацию поставок энергоресурсов.

«США по-прежнему выступают против «Северного потока – 2» и любого источника энергии, который может быть использован в качестве заложника нестабильными государственными субъектами», — написал Перри 13 ноября.

Он заверил, что Соединеные Штаты готовы поддерживать своих союзников своими «огромными запасами доступной энергии».

Thank you, President Petro @Poroshenko for your commitment to diversifying energy. The U.S. remains opposed to Nord Stream 2 and any energy source that can be held hostage by unstable state actors. The U.S. stands ready to supoort our allies with abundant, affordable energy. pic.twitter.com/uAOQ2t8Wn5