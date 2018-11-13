На Зины Портновой заварили прохудившуюся трубу. Тепло возвращают в 202 дома

Три метра трубопровода заменили теплоэнергетики в зоне коммунальной аварии на улице Зины Портновой. Ранним утром 13 ноября комфортная температура начала возвращаться в квартиры жителей Кировского района Петербурга.

Как рассказали в «Теплосети Санкт-Петербурга», сварочные работы специалисты завершили к 4:50. Трубу диаметром 500 мм снова запитали горячей водой. «В настоящий момент восстановлена циркуляция в зоне отключения участка», — отметили в компании.

Прохудившаяся сеть стала причиной похолодания в 202 жилых домах. Течь у дома 34 на улице Зины Портновой заметили накануне днём.