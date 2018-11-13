В Петербурге лжеполицейские четыре года зарабатывали на вымогательстве. Форма обогатила их на 600 тысяч рублей

Задержанным год назад в Петербурге псевдополицейским добавили новые эпизоды. Два брата, 29 и 32 лет, а также их старший товарищ 44 лет «работали оперативниками» с 2013 года. За свой нелегальный труд получили больше полумиллиона.

Как стало известно «Фонтанке» 13 ноября, действовали напарники по отработанной схеме: представлялись полицейскими, с помощью угроз приглашали жертву в автомобиль, а за свободу требовали вознаграждение. Собранная с троих горожан сумма составила почти 590 тысяч рублей. Один из пострадавших «заплатил» дважды. Спустя год после покатушек в автомобиле к нему снова пришли. На этот раз обошлось без путешествий, деньги забрали прямо на улице.

Задержали ряженых полицейских в августе прошлого года. Судом они взяты под стражу. Возбужденные уголовные дела по статьям «Вымогательство», «Похищение человека», «Грабеж» объединены в одно производство.

Напомним, в августе прошлого года лжеполицейские проникли в квартиру 54-летнего петербуржца на Ленинском проспекте. Визитёры устроили хозяину взбучку и похитили у него 20 тысяч рублей.