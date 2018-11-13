Израиль уничтожил штаб-квартиру разведки ХАМАС. Видеозапись авиаудара опубликовали военные

Израильские военные показали кадры уничтожения штаб-квартиры военной разведки палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа. Видеозапись опубликована на странице Армии обороны Израиля в Twitter 13 ноября.

We struck Hamas’ military intelligence HQ in response to the 300+ rockets that terrorists in #Gaza fired at #Israel.

This is where Hamas' intelligence operatives gathered information to launch attacks on Israelis.

Hamas intentionally established their HQ next to a school. pic.twitter.com/nuHoLmlcD9 — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.

«Именно там оперативники ХАМАСа собирали информацию для совершения нападений на израильтян», — говорится в комментарии к видео.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по территории сектора Газа в ответ на ракетный обстрел. В понедельник, 12 ноября, с палестинской территории по Израилю выпустили более 300 ракет, 70 из которых удалось перехватить. В результате пострадали 53 человека и один погиб. Жертвами ответного авиаудара стали трое палестинцев.