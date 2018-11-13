На Васильевском ищут похитителей дворовых ограждений. Охотники за металлом трудились три ночи подряд

Более 300 метров металлических ограждений украли и увезли на «Газели» на Васильевском острове в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке», в шестом часу вечера 12 ноября в полицию с заявлением обратилась представитель администрации муниципального округа «Остров Декабристов». Чиновница сообщила, что в МО недосчитались состоящих на балансе металлических ограждений. Так, с детской площадки «Светофорик» (распоположена между домами № 35 и 37 по улице Кораблестроителей) пропало 70 погонных метров ограды. Со двора жилого дома № 45 по Морской набережной — 40 погонных метров, незащищенным оказался газон. А вдоль пешеходных дорожек между домами № 25, 27, 29 по Железноводской улице демонтированы конструкции длиной 268 метров.

По предварительным данным, неизвестные орудовали в течение трех ночей — 7, 8 и 9 ноября. Приезжали на «Газели» с петербургским номером, «выкорчевывали» ограждения и грузили их в транспортное средство.