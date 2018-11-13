Навальный сообщил, что ему запретили покидать Россию. «Посадили за красную верёвочку»

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что ему запретили выезжать из России. Об этом политик написал в своем Twitter 13 ноября и приложил к записи фотографию из московского аэропорта, откуда собирался вылететь в Страсбург.

По словам Навального, на пограничном контроле у него забрали паспорт «для проведения специальных проверочных мероприятий» и посадили ждать «за красную веревочку».

«Приехал в аэропорт – лечу на оглашение решения Европейского суда по моему делу – на погранконтроле забрали паспорт. Посадили меня за красную веревочку в компании других особо опасных. Жду», – сообщил оппозиционер. Позже он добавил, что пограничная служба сослалась на некое письмо, что покидать Россию ему запрещено, но больше ничего объяснять не стала.

Навальный планировал вылететь во Францию на оглашение решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по своему делу вместе с женой Юлией и адвокатом Ольгой Михайловой.

Окончательное решение по жалобам Навального на семь случаев задержания, арестов и привлечения к ответственности за административные правонарушения (с 2012 по 2014 год) Большая палата ЕСПЧ анонсировала на 15 ноября. Первоначальный вердикт по этому делу европейский суд вынес 2 февраля прошлого года, постановив, что в шести случаях из семи права истца на свободу и на справедливое судебное разбирательство нарушались. ЕСПЧ обязал российские власти выплатить Навальному более 63 000 евро компенсации. Министерство юстиции решение обжаловало. Позже стороны передали дело на рассмотрение в Большую палату.