В России хотят упростить и автоматизировать сборы мелких штрафов ГИБДД. Платить придется и приставам

Штрафы за нарушение Праивл дорожного движения в России будут взыскивать по упрощенной схеме. Нововведение может заработать уже в 2019 году. Новая схема прописана в редакции закона «Об исполнительном производстве», с которым ознакомился «Коммерсантъ».

Как пишет издание 13 ноября, штраф будет взыскиваться с банковского счета нарушителя в ускоренном режиме, а должника уведомят через сайт госуслуг или по SMS. Авторы документа прописали, что процедура запускается через 70 дней в том случае, если штраф неоплачен. ГИБДД уведомит Федеральную службу судебных приставов о наличии задолженности, после чего в банк, обслуживающий нарушителя, направляется уведомление о списании денег. При этом придется заплатить и 1000 рублей исполнительского сбора. Таким образом, к примеру, вместо 500 рублей за нарушение скорости на 20-40 километров в час, придется выложить 1500 рублей.

Предполагается, что новая система коснется не только штрафов за превышение скорости, но также наказаний за езду по выделенной полосе для общественного транспорта, а также парковку под запрещающим знаком.