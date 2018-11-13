Участников «Артподготовки» будут судить за приготовление к теракту. К делу подшиты «коктейли Молотова»

Московский окружной военный суд рассмотрит уголовное дело участников запрещенного в России экстремистского движения «Артподготовка». Их обвиняют в приготовлении к террористическому акту.

О поступлении дела в отношении троих подсудимых сообщается на сайте суда. Олег Дмитриев, Олег Иванов и Сергей Озеров, как следует из карточки дела, получили идентичное обвинение. Им вменены приготовление к теракту группой лиц по предварительному сговору (статья 205 часть 2 УК) и участие в террористическом сообществе (статья 205.4 часть 2 УК).

Дмитриева, Иванова и Озерова задержали 1 ноября 2017 года в Новой Москве за несколько дней до объявленной лидером «Артподготовки» Вячеславом Мальцевым революции. У них при обыске якобы нашли бутылки с зажигательной смесью и канистру с ГСМ. Дело начинал Следственный комитет, но впоследствии его затребовала и доводила до суда Федеральная служба безопасности. Дмитриев и Иванов приехали в Москву из Альметьевска, Озеров – из Арзамаса. Их арестовали.

По версии следствия, обвиняемые планировали смену власти неконституционным способом.

Уголовное дело Дмитриева, Иванова и Озерова Московский окружной военный суд зарегистрировал 1 ноября. Официальной информации о передаче дела в суд следствие не предоставляло. Дата начала процесса в карточке не указано. По норме Уголовно-процессуального кодекса, решение о назначении заседания принимается в срок не позднее 14 суток со дня поступления дела в суд, если обвиняемые содержатся под стражей.

В феврале 2018 года вступившим в силу решением Верховного суда «Артподготовка» признана экстремистской организацией. Вячеслав Мальцев скрывается за границей. После его призывов к революции 5 ноября 2017-го в Москве задержали более 300 человек. В отношении Мальцева возбуждено уголовное дело об организации террористического сообщества. В Петербурге потуги полиции увидеть в членах движения «Свободная Ингрия» революционеров потерпели неудачу.