В Израиле 53 человека пострадали из-за ракетного обстрела со стороны сектора Газа

В Израиле 53 человека пострадали в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Об этом 13 ноября сообщает национальная медицинская служба Magen David Adom (MDA).

По данным MDA, состояние двух пострадавших критическое — это военнослужащий и 60-летняя женщина. У одного человека ранение средней тяжести, еще 23 получили легкие травмы, а 27 пострадали от стресса.

По информации Times of Israel, из-за обстрела погиб мужчина. Его тело нашли под завалами здания, в которое попала ракета.

Накануне со стороны сектора Газа в сторону Израиля выпустили болнн 300 ракет. В ответ ВВС Израиля нанесли удары по 70 объектам в Палестине. Ранее зраильский спецназ провел на подконтрольной ХАМАС территории спецоперацию, в ходе которой был убит один командиров организации.