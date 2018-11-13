«Ну что, мужики, война?» Жителей «Новой Охты» сиреной оповестили об отключении света

Электричество пропало в жилом комплексе «Новая Охта» на севере Петербурга. Перебои со светом ночью 13 ноября могли бы остаться незамеченными, если бы не сигнал воздушной тревоги.

Как сообщили в соцсетях, система оповещения о чрезвычайных ситуациях разбудила жителей квартала за пятнадцать минут до часа ночи. Электричества в это время в высотках уже не было. При этом в комментариях уточняют, что мрак накрыл не все дома, а только те, что расположены ближе к «Юлмарту» на Муринской дороге, 24.

«Жутко, страшно и непонятно, что делать», – делятся пользователи. В комментариях предлагают собирать тревожный чемоданчик и организовывать место хранения всего необходимого.

При этом жалуются не только на отсутствие электричества, но также воды и отопления. «Ну что, мужики, война?» – пишут жители.

В «Ленэнерго» уточнили, что все проснувшиеся массово звонят диспетчеру компании. Однако сети в районе «Новой Охты» принадлежат «ЛОЭСК». Получить оперативный комментарий компании не удалось. Жители уточняют, что о воздушной тревоге оповещали 15 минут, сейчас сирена замолчала.

За несколько часов до этого блэкаут накрыл часть Выборгского и Приморского районов. Из-за технологического нарушения на оборудовании «МЭС Северо-Запада» пропало электричество в домах и погасли фонари на улице. Работу восстановили меньше, чем за час. «Сбой носил локальный характер, подстанция функционирует нормально», – уточнили в компании.