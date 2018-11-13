СМИ опубликовали показания украинского подполковника. Он рассказал о подготовке теракта в Крыму

Задержанный на границе Брянской области украинский подполковник в отставке обвинил власти Киева в подготовке теракта в Крыму, который российская спецслужба предотвратила в 2016 году. Сюжет с кадрами допроса 12 ноября вышел на телеканале «Россия 24».

По информации телеканала, Георгия Абдиллаева задержали на границе с Брянской областью за сопротивление полицейскому. Он на камеру представился подполковником в отставке спецрезерва Главного управления разведки Министерства обороны Украины и рассказал, какую работу вёл по заданию СБУ. Когда и при каких обстоятельствах была сделана запись, не уточняется.

«Мне известен сотрудник спецрезерва разведки Украины майор Буданов Кирилл Алексеевич, 1986 года рождения, который принимал участие в спецоперации в зоне АТО. Задачи он получил лично от Шаповала либо от Громова. По моему мнению, <…> Громов и Шаповал являлись руководителями и организаторами в августе 2016 года спецоперации в Крыму, а Буданов был одним из исполнителей диверсий», – говорит Абдиллаев.

Алексея Громова в сюжете называют правой рукой полковника Максима Шаповала, который возглавлял спецрезерв. В 2017 году он погиб в Киеве в результате взрыва бомбы в автомобиле. Президент Украины Петр Порошенко присвоил ему звание «Героя Украины» посмертно.

Сам Абдиллаев собирал информацию о поездах на границе ДНР и Украины, а также в зоне АТО на юго-востоке страны, учил бойцов прыгать с парашютом и занимался их водолазной подготовкой. В террористических акциях он участия не принимал и 13 ноября будет выдворен из страны.

О предотвращении серии терактов, которые готовили спецподразделения Украины в Крыму, ФСБ заявляла в августе 2016 года. Одним из руководителей группы диверсантов и сотрудником главного управления разведки Минобороны назвали гражданина Украины Евгения Панова. Он давал признательные показания, но позже заявил, что делал это под пытками. Киев назвал обвинения провокацией.