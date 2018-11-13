Рособрнадзор: каждый второй учитель математики не знает свой предмет. Работать дальше им это не помешает

Рособрнадзор подвёл предварительные итоги исследования профпригодности учителей-предметников. Худшие результаты показали педагоги по математике и основам духовно-нравственной культуры народов России.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 12 ноября, в тестах преподавательской компетенции приняли участие 67 регионов и 22 тысячи учителей. Проверялось не только знание предмета, но и объективность оценки работы учеников и умение решать методические задачи.

Лучше всего с тестированием справились педагоги по обществознанию, праву, а также родному языку и литературе. Удовлетворительные результаты показали преподаватели по истории, экономике, русскому языку, литературе и предмету «Россия в мире»: проверочные задания выполнили 75% участников исследования. Почти половина учителей математики и информатики, а также основ духовно-нравственной культуры народов России подтвердить свои знания не смогли.

«Лучше объективная оценка, чем высокая и оторванная от реальности», – резюмировал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.

Исследование компетенции — это часть программы, которая вошла в президентский указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Одна из его целей — попадание России в десятку мировых лидеров по качеству общего образования. Участие в тестировании добровольное, результаты на дальнейшую работу учителей не повлияют.