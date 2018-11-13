К годовщине первого полета Ту-95 Минобороны показало архивные кадры с бомбардировщиком

Министерство обороны РФ разместило 12 ноября в Интернете архивную видеозапись со стратегическим бомбардировщиком Ту-95. Публикация приурочена к 66-летию первого полета Ту-95.

Этот стратегический бомбардировщик-ракетоносец называли «русским медведем». Ту-95 стал первым советским межконтинентальным самолетом дальней авиации. Прототип совершил первый полет 12 ноября 1952 года, спустя три года началось серийное производство. Всего было выпущено более 500 бомбардировщиков.

«Ту-95 претерпел свыше 20 различных модификаций, в числе которых учебные, пассажирские, военно-транспортные, разведывательные варианты и летающие лаборатории. Модификация Ту-95В была построена в единственном экземпляре для испытания «Царь-бомбы», а один экспериментальный Ту-95 в начале 1960-х годов оснастили ядерным реактором», – рассказали в Минобороны.

И подчеркнули, что Ту-95 – «самый скоростной в мире самолет с винтовыми двигателями». В 2010 году именно на этом бомбардировщике совершили рекордный полет почти на 30 тыс. километров с четырьмя дозаправками над тремя океанами.