«Не могу в это поверить». Журналу The New Times за три дня перевели 15 млн на оплату штрафа от Роскомнадзора

Кампания по сбору средств на оплату штрафа за несвоевременное предоставление данных в Роскомнадзор продолжает ставить рекорды. Журналу The New Times перевели уже две трети из необходимых 22 млн.

Как сообщила 12 ноября в Facebook главный редактор издания Евгения Альбац, к вечеру 12 ноября на счёт поступили уже 15 миллионов 540 тысяч 745 рублей. Проект по сбору денег объявили три дня назад, и уже за первые сутки получили 4 млн. Второй день добавил к этой сумме ещё 7,4 млн.

«Не могу поверить в то, что сейчас пишу. Спасибо! Спасибо вам всем, родные вы люди, господа сопротивленцы», – отчитывается о ходе кампании Альбац. У себя в Twitter она уточняла, что на штраф скинулись дочь Аркадия Стругацкого Мария, уволенный с поста замминистра экономики Сергей Беляков, телеведущая Ксения Собчак, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и много совершенно незнакомых людей. В число «сопротивленцев» попал и политик Алексей Навальный, который поддержал журнал на 15,5 тысяч рублей. Чек с уточнением «это личное» политик сегодня опубликовал у себя в блоге.

25 октября мировой суд Тверского района Москвы оштрафовал издателя The New Times на 22 миллиона 250 тыс рублей. Ещё 30 тысяч добавили главному редактору Евгении Альбац. Причиной стала несвоевременная подача в Роскомнадзор данных о зарубежном финансировании. Редакция оспаривает решение, а Альбац называет штраф самым большим за всю историю российских СМИ.