«Я как в «Белом солнце пустыни» — давно здесь сижу. Пора». «Новые Кресты» остались без хозяина — полковник Львов уходит на пенсию

На пенсию уходит начальник самой большой тюрьмы в Европе. В Петербурге нет силовика, принимающего решения, который не знал бы полковника Львова. «Фонтанка» подсчитала, сколько лет он добровольно провел в изоляции.

По информации нашего издания, на прошлой неделе начальник Следственного изолятора № 1, более известного как «Кресты-2», 47-летний полковник внутренней службы Вадим Львов написал рапорт об уходе на пенсию по собственному желанию.

По данным «Фонтанки», этот кадровый шаг важен для большинства сотрудников оперативных и следственных подразделений региональных ГУ МВД и УФСБ, так как с марта 2014 года полковник Львов считался фигурой, полностью контролирующей ситуацию в «Крестах», а после ввода в эксплуатацию части нового изолятора в Колпино — в «Крестах-2».

Вадим Львов/архив "Фонтанки"

Как известно нашему изданию, службу Вадим Львов начал в конце 90-х оперативником 71-го отдела милиции Петроградского РУВД, затем перешел в отдел по квартирным кражам Управления уголовного розыска ГУВД. В УФСИН — с 2003 года, где весь период до назначения на должность начальника СИЗО № 1 работал оперативником, начальником оперчасти.

Напомним, несколько лет назад он вошел в рейтинг «Фонтанки» – «Самые нужные силовики».

Как подсказали его коллеги, «устал, наверное, ведь 15 лет с утра до ночи в тюрьме, а если вспомнить, что у нас год считается за полтора, то «засидел» уже двадцатку». В коротком телефонном разговоре с журналистом «Фонтанки» Вадим Львов ответил: «Я как в «Белом солнце пустыни» — давно здесь сижу. Пора».

Все же, по информации «Фонтанки», в Москве его рапорт еще не подписали. По данным нашего издания, временно исполняющим обязанности главного СИЗО Петербурга назначен подполковник внутренней службы Павел Ануфриев.

Сегодня стало известно о возможном уходе еще одной знаковой фигуры для города — руководителя УФНС Валентины Корязиной. Ее контракт заканчивается через две недели. Валентина Анатольевна тоже была немногословна в беседе с «Фонтанкой» и попросила не спешить с ее проводами.