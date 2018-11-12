Сербская православная церковь поддержала РПЦ. Иерархи раскритиковали снятие анафемы с «украинских раскольников»
Архиерейский собор Сербской православной церкви (СПЦ) осудил действия Константинопольского патриархата на Украине. Реабилитацию Филарета и Макария в СПЦ назвали неканонической и отказались принимать с ними литургическое общение.
В опубликованном 12 ноября заявлении Собор выражает сожаление по поводу решения Константинополя и напоминает, что Филарет был подвергнут анафеме, а Макария лишили апостольского преемства как «духовного отпрыска секты так называемых самосвятов». В связи с этим СПЦ считает, что исполнять волю Константинополя необязательно, а поэтому канонического общения с украинскими церквями сербские архиепископы поддерживать не будут.
Также в документе сказазано, что вопрос об автономии УПЦ должен рассматривать Всеправославный собор. Только так можно «укрепить соборность и избежать соблазнов, которые сейчас встали перед святым православием».
Соглашение о создании Украинской церкви подписано 3 ноября. Филарет и Макарий отказались возглавить её. Первый видит на этом посту митрополита Епифания, а второй – одного из иерархов Константинопольского патриархата.
Справка:
Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Причиной стало решение Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом. Синод РПЦ посчитал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.