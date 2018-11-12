Война детей. Школьники с пистолетами и битами устроили встречу в Рыбацком

Вооруженных подростков гоняла полиция по Невскому району Петербурга. Массовое свидание с пистолетами и бейсбольными битами попало на видео.

Как стало известно «Фонтанке» 12 ноября, накануне днем около пятидесяти школьников и несовершеннолетних студентов одновременно приехали к метро «Рыбацкое» и заняли сквер на углу улиц Караваевской и Дмитрия Устинова. О массовой встрече очевидцы сообщили в полицию, к Рыбацкому выехали наряды. Скрываясь, подростки перебежали на другую сторону сквера и попали под видеокамеры соседних зданий. Как следует из записей, несколько человек открыто демонстрировали оружие, в толпе были замечены девушки.

До прямой стычки не дошло, наряды настигли беглецов и разогнали.

«После сообщения о возможной драке на место оперативно прибыли сотрудники полиции, – подтвердили вызов в ГУ МВД Петербурга и области. – В отдел для разбирательства доставлены шесть подростков в возрасте от 13 до 17 лет, которых затем передали родителям. Информации из медучреждений в полицию не поступало. С подростками проводится профилактическая работа».

По данным «Фонтанки», сотрудники уголовного розыска взяли с доставленных объяснения и выясняют причину массовой встречи.