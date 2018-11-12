СКА обыграл лидера чемпионата. Хет-трик сделал Максим Карпов

Победой хоккейного клуба СКА завершился очередной матч регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» 12 ноября в Петербурге. Армейцы выиграли со счетом 5:2.

Голы у СКА забили Наиль Якупов (5 минута), Максим Карпов (37, 40, 50) и Алексей Кручини (40). «Автомобилист» ответил шайбами Найджела Доуса (59) и Дэна Секстона (58).

Это поражение стало для екатеринбуржцев всего вторым в 27 матчах. У «Автомобилиста» 50 очков, первое место в Восточной конференции и сводной таблице КХЛ. На счету СКА теперь 41 очко и второе место в Западной конференции. ЦСКА опережает петербуржцев на одно очко и имеет игру в запасе. Следующий матч армейцы с Невы проведут 14 ноября против «Адмирала».