Главу ФНС Петербурга Валентину Корязину отправляют в отставку. Она просит не спешить

Руководитель Федеральной налоговой службы Петербурга Валентина Корязина может покинуть пост. Она якобы поставила подпись под увольнением по собственному желанию. В короткой беседе с «Фонтанкой» Корязина назвала информацию преждевременной.

Как стало известно нашему изданию 12 ноября, об уходе главы ФНС Петербурга с поста заговорили неделю назад, когда она будто бы побывала в Москве и написала заявление по собственному желанию.

У Валентины Корязиной в настоящее время подходит к концу контракт. В понедельник, 26 ноября, ей исполнится шестьдесят лет, и в петербургской ФНС многие считают пятницу, 23-е, последним днем работы шефа.

«Фонтанка» дозвонилась до Валентины Анатольевны. Она не стала подтверждать свое заявление, а разговоры об уходе прокомментировала однословно: «Преждевременно». И настойчиво попрощалась.

Корязина возглавила ФНС Петербурга в сентябре 2009 года. На тот момент предельный возраст пребывания на гражданской службе составлял 60 лет. Потом Владимир Путин поднял его до 65.

В налоговых органах Петербурга Корязина работает с 1990 года. С 2006-го по 2008-й работала заместителем городского УФНС, после чего ненадолго возглавила межрегиональную инспекцию ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 10. С этого поста перешла в кресло главного налоговика Петербурга. Валентина Корязина — государственный советник Российской Федерации 2 класса (классный чин соответствует воинскому званию подполковника). Заслуженный экономист России. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Самым вероятным преемником Корязиной на посту руководителя ФНС Петербурга называют ее нынешнего заместителя. Алексей Терпигорев родился в Ленинграде. В 1987 году окончил юрфак ЛГУ Жданова — одновременно с Дмитрием Медведевым. Этот факт биографии Терпигорева напоминает о недавнем назначении еще одного однокурсника премьера, Александра Гуцана, на пост полпреда президента на Северо-Западе.

Терпигорев в налоговой работает с 2006 года. Он тоже, как и Корязина, поруководил 10-й инспекцией по крупнейшим налогоплательщикам, а с 2007-го был начальником самой известной ИФНС Петербурга — 15-й. На должность заместителя руководителя городского УФНС назначен в феврале 2017 года.