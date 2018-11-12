Умер один из основателей Marvel Сomics, создатель Человека-паука, Халка, Железного человека и многих других. Стэн Ли скончался на 96-м году жизни

Бывший президент, председатель совета директоров издательства Marvel Comics Стэн Ли умер в возрасте 95 лет в Лос-Анжелесе. Об этом 12 ноября пишет The Hollywood Reporter.

Ли в сотрудничестве с несколькими другими художниками создал все главные легенды вселенной Marvel: Человека-паука, Халка, Фантастическую четверку, Железного человека, Доктора Стрэнджа, Тора, Сорвиголову, Людей Икс и многих других.

Стэн Ли выступал также как актер кино и телевидения — чаще всего он появлялся в фильмах по вселенной Marvel в качестве камео или на роли второго плана.