Северу Петербурга вернули электричество. Света ждали в двух районах города

Энергетики восстановили освещение в Приморском районе Петербурга после отключения, которое произошло вечером 12 ноября. Искать свечи пришлось также жителям Выборгского района.

Как сообщили «Фонтанке» в «Ленэнерго», свет пропадал из-за технологического нарушения на объекте смежной сетевой организации. Пока там чинили оборудование, специалисты «Ленэнерго» подвезли дизель-генераторные установки, чтобы обеспечить электричеством поликлиники и другие объекты социальной инфраструктуры.

Проблемы возникли на подстанции МЭС Северо-Запада — ПАО «ФСК ЕЭС». Восстановить электроснабжение удалось меньше, чем за час.

По словам жителей, в это время не было уличного освещения, стояли трамваи и не работали светофоры. Некоторые заметили, что частично без света остался и Лахта Центр: горели только окна нижних этажей и маяк на вершине. Однако в пресс-службе небоскреба уточнили, что здание в зону блэкаута не попало.

«Маяк горит всегда, а постоянной подсветки пока нет. Так что свет выключаем, если на этажах не ведутся работы», – рассказали в Лахта Центре.