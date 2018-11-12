ВТБ предложил журналистам поспорить на миллиард, что банк не давал денег на покупку акций «Роснефти»

В ВТБ заявили, что не выдавали кредит катарскому суверенному фонду Qatar Investment Authority (QIA) на приобретение пакета акций «Роснефти». Написавшим об этом СМИ в банке предложили выплатить по 1 млрд рублей. Об этом 12 ноября пишет РБК.

Напомним, о том, что ВТБ выдал кредит примерно на 6 млрд долларов катарскому фонду, 9 ноября сообщил Reuters. Деньги, по данным издания, ушли на покупку крупного пакета акций «Роснефти». В ВТБ ответили, что QIA они не кредитовали с 2014 года.

«Чтобы разрешить этот спор, мы предлагаем средствам массовой информации, распространяющим эти сведения, заключить юридически обязывающие соглашения с банком ВТБ: в случае, если их утверждения не соответствуют действительности, каждое из них заплатит по миллиарду рублей банку ВТБ, переведя деньги на наш счет», — заявили в банке.

Отметим, в публикации Reuters ссылались на девять анонимных источников, близких как к ВТБ, так и к правительству РФ. А в отчетности ВТБ за сентябрь есть сведения о предоставлении неназванным иностранным заемщикам 434 млрд рублей (6,7 млрд долларов).

Напомним, еще в 2016 году Владимир Путин говорил, что сделка по приватизации «Роснефти» не должна финансироваться российскими госбанками. Возможно, именно с этим связана повышенная секретность сделки.