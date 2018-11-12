«Фонтанка» за 60 секунд — 12 ноября

Почему автоматика не залила огонь в «Ленте» на Обводном? В МЧС допускают, что система пожаротушения молчала, так как была переведена в ручной режим. В компании настаивают, что оросители сработали, но их усилий не хватило.

Елизавета Туктамышева не выходит на подиум в нижнем белье. Она в нем берет вершину на соревнованиях по фигурному катанию — и задает тренды и жару.

Дайте нам денег — и мы перевернем фармакологический мир. Так говорят отечественные предприятия. А в Смольном уверены, что все дело во вредителях из-за границы. «Англичанка» никак не успокоится.

Дело движется к развязке. Марат Оганесян впервые намекнул на того-кого-нельзя-называть. Бывший вице-губернатор уверен: своими приключениями обязан чиновнику, который менял фамилию.

Мариинский театр посудится с двойником. Он не поет и не танцует, а вот билеты на балет продает — по тройной цене. Но пока претензии – о другом.

Конституционный суд решил, что уголовное дело в отношении влиятельного лица может быть, вопреки установленным законом правилам о месте рассмотрения дел, передано в суд другого региона. Но это не значит, что «черный самолет» будет реже прилетать за коррупционерами.

Они продают квартиры и машины ради возможности кататься по волнам на доске круглый год на другом конце света. Репортаж «Фонтанки» со сказочного Бали — места, где встречается редкий вид серферов — российские.

Это вам не Рио-де-Жанейро. Водитель и пассажир выбирались из поплывшей «Киа» через багажник. И вдогонку — за автохлам во дворах будут штрафовать. От трех до пяти. Дешевле — в утиль.