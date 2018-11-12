СМИ: В Таджикистане задержали боевиков, которые готовили теракт на российской военной базе

Группу боевиков «Исламского государства» (ИГИЛ, организация запрещена и признана экстремистской на территории РФ) задержали силы безопасности Таджикистана. Об этом 12 ноября сообщает таджикская служба «Радио Свобода» («Радио Озоди»).

По данным издания, задержание произошло еще 4 ноября, но известно о нем стало только сейчас. В группу входили 12 человек, возглавлял их человек по имени Сухроб. Ранее он через Киргизию, Иран и Турцию добрался до Сирии, где воевал в составе ИГИЛ против правительственных войск.

«Радио Свобода» приводит свидетельства очевидцев следственного эксперимента, который проводился таджикскими силовиками 8 ноября возле 201-й российской военной базы. Задержанный якобы говорил, что собирался взорвать КПП военной базы и среднюю школу, где обучаются дети военнослужащих. Взрывные устройства были уже подготовлены, но террористов задержали на сходке возле цирка в Душанбе.