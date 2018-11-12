«Победа» начнет летать из Петербурга в Берлин

Бюджетная «дочка» «Аэрофлота» «Победа» начнет выполнять рейсы из Северной столицы в Берлин. Как следует из данных, опубликованных на портале Росавиации, рейсы в столицу Германии будут выполняться 4 раза в неделю.

Также самолеты перевозчика будут летать из Москвы в бельгийский Брюгге и голландский Эйндховен семь раз в неделю.

Когда именно компания начнет составлять график полетов, не уточняется.

«Победа» базируется в столичном аэропорту «Внуково». За прошлый год ее услугами воспользовались более 4,5 млн пассажиров. Сейчас из Петербурга «Победа» летает по четырем зарубежным маршрутам — в Милан, Лондон, Стамбул и Тбилиси.