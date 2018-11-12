Часть Приморского района накрыл блэкаут. На тёмных улицах застряли трамваи

Жители Приморского района Петербурга остались без электричества вечером 12 ноября. О неработающих светофорах, пропавшем уличном освещении и проблемах электротранспорта «Фонтанке» сообщили читатели.

По словам местных жителей, света нет в нескольких кварталах от улицы Академика Шиманского до Торфяной дороги. В соцсетях добавляют, что электричество пропало по всему Большому Сампсониевскому проспекту и в окрестностях, а также на улицах возле метро "Черная речка".

«Трамваи стоят, светофоры не работают, темень жуткая», – жалуются местные жители.